صعود طفيف لمؤشرات البورصة مع ختام تعاملات الخميس



رجب عزالدين



اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الخميس نهاية الأسبوع على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.01% عند مستوى 13405 نقاط، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.49% ليصل إلى 714 نقطة، كما صعد EGX100 بـ0.44% عند 1611نقطة، وصعد نظيره EGX50 متساوى الأوزان بنسبة 0.22% إلى 2081 نقطة، أما نظيره العشرينى فقد ارتفع إلى 11982 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 886 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدره 82 مليون و1.8 مليون و2.8 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات 57.3 مليون جنيه و28.7 مليون جنيه و587 ألف جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 92 سهمًا من إجمالى 182 سهما متداولا، بينما هبط 66 وبقى 24 دون تغير.