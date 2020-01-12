صعود طفيف لمؤشرات البورصة في ختام جلسة الأحد

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب وقيم تداولات لم تتجاوز 424 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.53 % عند مستوى 13802 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.73 % عند مستوى 526 نقطة .

وصعد «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.61% عند مستوى 1371 نقطة، كما صعد egx50 بنسبة 0.7 % عند مستوى 1915 نقطة، فى حين صعد المؤشر الجديد “EGX30 Capped” بنسبة 0.59 % عند مستوى 15994 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 424 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب والأجانب للشراء بصافي قيم تداولات قدرها 36 مليون جنيه و5.1 مليون جنيه و493 ألف جنيه و926 ألف جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 32.4 مليون جنيه و 10.1 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتدوالة، حيث صعد 90 سهما من إجمالى 164 متداولا،بينما هبط 32 سهما وبقى 42 دون تغير.

محللون يوصون المتعاملين في البورصة بالانتقائية

واختتمت البورصة المصرية تعاملات الخميس نهاية الاسبوع الماضى على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين والأجانب وقيم تداولات بلغت 746 مليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 1.38 % عند مستوى 13729 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.5 % عند مستوى 522 نقطة .

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن استقرار مؤشرات البورصة المصرية، أعلى مستويات 13700 نقطة، سيدفعها نحو 14100 نقطة.

ونصحت “نعيم” المتعاملين في مذكرة بحثية حصلت “المال” على نسخة منها بالانتقائية، وأوصت بشراء سهم “الحديد والصلب المصرية”، موضحةً أنه تمكن من الارتداد لأعلى من مستوى دعم 1.90 جنيه.

ورجحت أن يسلك السهم اتجاهًا علويًا نحو 2.05 جنيه، بعد ذلك مستهدف 2.30 ثم 2.55 جنيه.

ويتوقع محللون فنيون اتجاهاً صعودياً للبورصة خلال الأسبوع الحالي، ما يمكنها من استرداد جزء من خسائر الأسبوع الماضى التى تكبدتها على خلفية التوترات السياسية والعسكرية بمنطقة الشرق الأوسط.

وشهدت البورصة المصرية جلسة دامية الأحد الماضي، وصل فيها مستوى الهبوط إلى 5.5% على خلفية التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بعد مقتل قيادى عسكرى إيراني بازر فى العراق.

ويرجح الخبراء تحركات للمؤشر الثلاثيني نحو 14050 نقطة، مع استمرار حركة سهم التجارى الدولى نحو مستويات 86 جنيها، مقارنة مع 83.6 جنيه بإغلاقات الأسبوع الماضى.