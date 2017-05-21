صعود طفيف لمؤشرات البورصة في ختام تداولات الأحد

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على صعود خفيف لأغلب مؤشراتها، باستثناء السبعينى الذى هبط بنسبة 0.01%، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والعربية. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بشكل متأرجح بنسبة 0.17% إلى 12974 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسب

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على صعود خفيف لأغلب مؤشراتها، باستثناء السبعينى الذى هبط بنسبة 0.01%، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والعربية.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بشكل متأرجح بنسبة 0.17% إلى 12974 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.01% ليصل إلى 591 نقطة، وصعد المؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 0.08% عند مستوى 1381 نقطة، وكذلك صعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.54% عند مستوى 2068 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى هبط بنسبة 0.18 % عند مستوى 12021 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 693 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 861 ألف جنيه، و13.9 مليون جنيه، و7.2 مليون جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء، بصافى قيم تداولات 7.7 مليون جنيه، و4.4 مليون جنيه، و9.7 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 90 سهمًا من إجمالى 184 سهما متداولا، بينما هبط 52 وبقى 42 دون تغير.

ويترقب سوق المال المصرى نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية، المقرر اليوم الأحد، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والتي تشير كثير من التكهنات والتقارير البحثية إلى اتجاه المركزي إلى تثبيت الفائدة، إذا لم تحمل الظروف أي مفاجئات جديدة.

وتوقع كل من بنكي الاستثمار “برايم” و”اتش سي” اتجاه المركزي لتثبيت الفائدة، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، رغم مطالبة صندوق النقد لمصر بالسيطرة على التضخم، وإشارته إلى تحريك الفائدة، كأحد الحلول.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية قد قررت، في أخر اجتماع لها، الإبقاء على سعرى الإيداع والإقراض دون تغيير عند 14.7% و15.75% على التوالي، وتجدر الإشارة إلى أن العام الماضي شهد رفع أسعار الفائدة بإجمالي 550 نقطة أساس.