صعود طفيف لمؤشرات البورصة في ختام الأربعاء 10 يناير

رجب عزالدين: اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأجنبية. وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.22% عند مستوى 15192 نقطة ،بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.35% عند مستوى 834 نقطة، كما صعد اﻷوس

رجب عزالدين:



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأجنبية. وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.22% عند مستوى 15192 نقطة ،بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.35% عند مستوى 834 نقطة، كما صعد اﻷوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.35% عند مستوى 1991نقطة، بينما صعد الخمسينى بنسبة 1.15 % عند مستوى 2643 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى صعد بنسبة 0.34% عند مستوى 14702 نقطة.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 1.1 مليار جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 40.4 مليون جنيه و24.3 مليون جنيه و64.9 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين العرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات بلغت 113.3مليون جنيه و15.1 مليون جنيه و1.3 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأحمر و الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 75 سهم من إجمالى 184 سهما متداولا، بينما هبط 61 سهم وبقى 48 دون تغير.