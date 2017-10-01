صعود طفيف لمؤشرات البورصة في الختام

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة -اليوم الأحد- على صعود طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأجنبية.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.64% عند مستوى 13976 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.92% عند مستوى 780 نقطة، والمؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 1.04% عند مستوى 1741 نقطة، ونظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.96% عند مستوى 2335 نقطة، والعشرينى بنسبة 1.30% عند مستوى 12711 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 924 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد العرب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 15.4 جنيه، و8.8 مليون جنيه، و3.4 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 675 ألف جنيه، و19.4 مليون جنيه، و7.5 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 98 سهمًا من إجمالى 185 سهماً متداولاً، بينما هبط 61 وبقى 26 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس الماضى -نهاية الأسبوع- على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات الأجنبية والعربية، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.07% عند مستوى 13888 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.43% عند مستوى 773 نقطة.