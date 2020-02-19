صعود طفيف لمؤشرات البورصة في الختام.. والمصريون الأكثر شراء

قيم التداولات على الأسهم في البورصة بلغت 678 مليون جنيه فقط

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود جماعي طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين وقيم تداولات بلغت 678 مليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.43% إلى مستوى 13694 نقطة ، بينما صعد egx 70 بنسبة 0.29% إلى 1241 نقطة.

واستقر مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا عند 1358 نقطة، بينما صعد egx50 بنسبة 0.41% إلى 1853 نقطة، وكذلك صعد مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 0.26 % إلى 15624 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 678 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والعرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 66.6 مليون جنيه و15.5 مليون جنيه و15.4 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 77.2 مليون جنيه ومليون جنيه و19.8 مليون جنيه و562 ألف جنيه على التوالي.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداول بين اللونين الأحمر والأخضر، وصعد 65 سهما من إجمالى 165 سهما تداولا، بينما هبط 55 ، وبقى 45 دون تغير.

محللون يتوقعون تأرجح أداء البورصة خلال الأسبوع

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على هبوط جماعى لمؤشراتها رغم القفزة الواضحة فى قيم التداولات على الأسهم إلى 4.4 مليار جنيه تقريبا.

ويتوقع خبراء سوق المال سيطرة التحركات المتأرجحة بين الصعود والهبوط على تداولات البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي، مع استمرار تحكم سهمي المصرية للاتصالات، والبنك التجاري الدولي، في توجيه المؤشر الرئيسى egx30″” يصاحبه صعود لمجموعة من الأسهم.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن egx30″ ” سيواصل تراجعاته بالنصف الأول من الأسبوع الحالي، قبل أن يعاود الصعود في النصف الثاني.

ولفت إلى أن تحركات المؤشر مرتبطة بأداء سهمي “التجاري الدولي” باعتباره المستحوذ على النسبة الكبرى من الوزن النسبي للمؤشر الثلاثيني، و”المصرية للاتصالات” بدعم أنباء الاستحواذ المُحتمل لشركة الاتصالات السعودية “STC”على حصة فودافون العالمية بوحدتها في مصر بنسبة 55%، فيما تمتلك “المصرية للاتصالات” 45% منها.