صعود طفيف لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات 2017

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على صعود طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والأجنبية.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.01% عند مستوى 15019 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.39 % عند مستوى 827 نقطة، واﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.59% عند مستوى 1971 نقطة، وصعد الخمسينى بنسبة 0.28% عند مستوى 2569 نقطة، ليلحق بنظيره العشرينى الذى صعد بنسبة طفيفة 0.10% عند مستوى 14733 نقطة.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 547 مليون جنيه تقريباً، واتجهت تعاملات المؤسسات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد العرب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 61.6 مليون جنيه، و8 ملايين جنيه، و5.6 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء، بصافى قيم تداولات بلغت 55.9 مليون جنيه، و683 ألف جنيه، و17.7 مليون جنيه، و3 ملايين جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 51 سهمًا من إجمالى 186 سهماً متداولاً، بينما هبط 105 أسهم وبقى 30 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الخميس، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.75% عند مستوى 15016 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.23 % عند مستوى 824 نقطة.



وقررت إدارة البورصة المصرية اعتماد يوم الإثنين -الموافق 1 يناير 2018- إجازة رسمية بمناسبة عطلة البنوك على أن يستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير.