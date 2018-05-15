صعود طفيف لمؤشرات البورصة فى ختام الثلاثاء

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانبوصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.01 % عند مستوى 16985نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.19% عند مستوى 849نقطة.كما صعد المؤشر «EGX100&ra

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.01 % عند مستوى 16985نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.19% عند مستوى 849نقطة.

كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.14% عند مستوى 2189 نقطة، بينما صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.41% عند مستوى 2911 نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.47% عند مستوى 17308نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 1.3 مليار جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 58.9مليون جنيه و4.4 مليون جنيه و8.3 مليون جنيه و5.5 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد العرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 76.5مليون جنيه و885 ألف جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر و الأخضر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 66 سهم من إجمالى 181سهما متداولا،بينما هبط 75 وبقى 40 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين،حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.16 % عند مستوى 16984نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.89% عند مستوى 847نقطة.

