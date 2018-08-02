صعود طفيف لمؤشرات البورصة فى ختام الأسبوع

رجب عز الدين:اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على صعود طفيف لأغلب مؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب.وصعد المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة 0.87% عند 15806 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.04% عند 748 نقطة، ومؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.2

رجب عز الدين:

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على صعود طفيف لأغلب مؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 0.87% عند 15806 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.04% عند 748 نقطة، ومؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.24 % عند 1942نقطة، بينما هبط مؤشر «EGX50» بنحو 0.06% عند 2599 نقطة، بينما صعد العشرينى بنسبة 0.62% عند 15722 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 913 مليون جنيه ، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات 227.7 مليون جنيه و2.2 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والعرب للبيع بصافى قيم تداولات 185.8مليون جنيه و11.2 مليون و26.7 مليون و6.1 مليون على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، فقد صعد 51 سهما من إجمالى 175 سهما متداولا، وهبط 70 وبقى 54 دون تغير.