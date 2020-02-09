صعود طفيف لمؤشرات البورصة فى الختام وسط تداولات ضعيفة

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب وقيم تداولات ضعيفة لم تتجاوز 466 مليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.02% إلى مستوى 14108 نقطة، بينما صعد egx 70 بنسبة 0.25% إلى مستوى 1277 نقطة.

كما صعد مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.31% إلى 1405 نقاط، وegx50 بنسبة 0.26% إلى 1938 نقطة، و“EGX30 Capped” بنسبة 0.11% إلى 16268 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 466 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب للشراء، بصافى تداولات قدرها 15.7 مليون جنيه، و16.2 مليون جنيه و1.7 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد الأجانب للبيع، بصافى تداولات قدرها 15.2 مليون جنيه، و17.4 مليون جنيه، و1 مليون جنيه على التوالى.

وتأرجح أداء الأسهم المتداولة بين اللون الأخضر والأحمر، وصعد 63 سهمًا من إجمالى 162 سهمًا تداولًا، بينما هبط 64، وبقى 35 دون تغير.

محللون يتوقعون صعود البورصة بدفع المصرية للاتصالات

ويتوقع محللون اتجاه البورصة المصرية للصعود خلال تعاملات الأسبوع الحالي، يتخلله عمليات جنى أرباح ضعيفة، مع مواصلة سهم المصرية للاتصالات ارتفاعه، بتحفيز من أنباء صفقة تخارج فودافون العالمية، ما يدعم حركة السوق مجددًا.

وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إنه من المتوقع اتجاه المؤشر الثلاثينى عند مستويات 14200 و14350 نقطة، لافتًا إلى أن المستوى الأخير قد تظهر عنده عمليات جنى أرباح قصيرة الأجل.

وأشار إلى أن سهم المصرية للاتصالات شهد عمليات جنى أرباح الأسبوع الماضى عند مستويات 14.80 جنيه، منعته من مواصلة الصعود، موصيًا بحماية الأرباح عند مستوى 12.65 جنيه.

ولفت إلى أن مستهدفات مجموعة من الأسهم منها القلعة للاستشارات عند 2.80 جنيه، وطلعت مصطفى عند 9 جنيهات، ومصر الجديدة عند 21.80 جنيه.

واستحوذت الأسهم خلال الأسبوع الماضى على %24.25 من إجمالى تداولات داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات %75.75 وفقًا للتقرير الأسبوعى الصادر عن البورصة.