صعود طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الإثنين

مصطفى طلعتارتفعت مؤشرات البورصة بشكل طفيف في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، وسط مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب، مقابل مبيعات أجنبية.وبحلول نصف ساعة على التداولات، صعد المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.42% إلى مستوى 13763 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 0.2



مصطفى طلعت

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل طفيف في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، وسط مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب، مقابل مبيعات أجنبية.

وبحلول نصف ساعة على التداولات، صعد المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.42% إلى مستوى 13763 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنسبة 0.24% إلى مستوى 787 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقا “EGX100” بنسبة 0.29% ليصل إلى 1756 نقطة.

يشار إلى أن التباين سيطر على أداء مؤشرات السوق، أمس، إذ هبط المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.06%، عند مستوى 13706 نقاط، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.41%، عند 786 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.38% عند مستوى 1751 نقطة.