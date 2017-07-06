صعود طفيف لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع



رجب عزالدين



اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الخميس نهاية الأسبوع على صعود خفيف لأغلب مؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات الأجنبية.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة0.26% إلى 13369 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.82% ليصل إلى 673 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع بنسبة 0.67% عند مستوى 1546 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.03% عند مستوى 2094 نقطة ليخالف نظيره العشرينى الذى صعد بنسبة 0.53% عند مستوى 12113 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 975 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين للشراء بصافى قيم تداولات 131.4 مليون جنيه و521 ألف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب والأجانب للبيع بقيم تداولات قدرها 9.1مليون جنيه و30.2مليون جنيه و38.6 مليون جنيه و53.8 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 92 سهما من إجمالى 180سهما متداولا، بينما هبط 64 وبقى 24 دون تغير.



واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الأربعاء على حالة صعود خفيف لأغلب المؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسي الذى استقر عند نفس مستوى إغلاق أمس الأول الثلاثاء.



وبدأت عملية تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، خلال جلسة الأربعاء الماضي، وتراجعت على إثرها السوق بنحو 0.16%، مسجلة مستوى 13395 نقطة.



يُذكر أن المؤشر الرئيسي “EGX30” ارتفع خلال تعاملات الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 3.1% مسجلًا مستوى 13396 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنسبة 14% ليغلق عند 649 نقطة، وكذا الأوسع نطاقًا “EGX100” بنسبة 13.7% ليصل إلى مستوى 1509 نقاط.



وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نحو 693 مليار جنيه، خلال تعاملات يونيو المنقضي، مقارنة بمستوى 675.9 مليار جنيه، خلال مايو، مسجلًا صعودًا قدره حوالي 3%، ومكاسب قيمتها نحو 17.6 مليار جنيه.