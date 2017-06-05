صعود طفيف لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين

رجب عزالديناختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الإثنين على صعود طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات الأجنبية والمصرية.وصعد مؤشر egx30 بنسبة 0.18% إلى 13520 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.01% ليصل إلى 590 نقطة. كما صعد المؤشر «EGX100» ال



رجب عزالدين

اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الإثنين على صعود طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات الأجنبية والمصرية.

وصعد مؤشر egx30 بنسبة 0.18% إلى 13520 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.01% ليصل إلى 590 نقطة.

كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 0.38% عند مستوى 1402 نقطة، وكذلك صعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.05% عند مستوى 2060 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى صعد بنسبة 0.07% عند مستوى 12302 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط مليار جنيه، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات 39.6 مليون جنيه و193.6 مليون على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى 132.8 مليون جنيه و3.8 مليون و3.7 مليون و92.8 مليون على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 53 سهما من إجمالى 173 متداولة، بينما هبط 86 وبقى 34 دون تغير.