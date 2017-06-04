صعود طفيف لمؤشرات البورصة بافتتاح تعاملات الأحد

رجب عزالدين افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الأحد على صعود طفيف لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.2% إلى 13493 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.22% ليصل إلى 574 نقطة حتى أول نصف ساعة تداول. واختتمت البورصة تعاملات جلسة الخم



رجب عزالدين

افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الأحد على صعود طفيف لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.2% إلى 13493 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.22% ليصل إلى 574 نقطة حتى أول نصف ساعة تداول.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة الخميس الماضى على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأجنبية.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.96% إلى 13467نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.33% ليصل إلى 573 نقطة، وصعد المؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 0.37% عند مستوى 1369 نقطة، وكذلك صعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.72% عند مستوى 2053 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى صعد بنسبة 1% عند مستوى 12260 نقطة.