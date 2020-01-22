صعود طفيف للدولار أمام الجنيه لأول مرة منذ أسبوعين

صعد متوسط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بشكل طفيف للمرة الأولى منذ أسبوعين تقريبا، وارتفع قرشاً بنهاية تعاملات اليوم، ليسجل 15.75 جنيه للشراء و 15.85 جنيه للبيع، مقارنة مع نحو 15.74 جنيه للشراء و 15.84 جنيه للبيع أمس بحسب الموقع الرسمى للبنك المركزي المصري.

وكان آخر صعود للدولار أمام الجنيه الأربعاء قبل الماضى حيث سجل 16 جنيها للشراء و 16.10 جنيها للبيع، مقابل 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع فى اليوم السابق عليه قبل أن يخسر نحو 26 قرشاً كاملة خلال الأسبوعين الماضيين.

سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين

وسجل سعر الدولار بأكبر بنكين حكوميين “الأهلى ومصر” نحو 15.76 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع بنهاية اليوم .

بينما سجل السعر في بنك القاهرة “ثالث أكبر مصرف حكومى فى مصر” خلال تعاملات اليوم 15.74 جنيه للشراء و 15.84 للبيع وهى نفس المستويات التى تم تسجيلها أمس.

وفى بنك قطر الوطنى سجل 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، أما فى بنك التعمير والإسكان فسجل 15.74 جنيه للشراء و 15.84 جنيه للبيع.

أعلى سعر

وتصدر “بنك المشرق” أعلى سعر وسجل نحو 15.78جنيه للشراء و 15.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي

أما فى البنك التجارى الدولى ”أكبر بنك خاص” فاستقر السعر حيث سجل 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع بنهاية اليوم.

وفي بنك الإسكندرية سجل 15.74 جنيه للشراء 15.84 جنيه للبيع.

وبحسب تقرير سابق لوكالة بلومبرج العالمية فإن الجنيه المصري، الذى كان أحد أفضل العملات أداءً في العالم خلال عام 2019، سيستمر في الارتفاع مع زيادة تدفقات العملات الأجنبية.

تحرير الدولار يزيد من جاذبية الاستثمار في أدوات الدين

وأضاف التقرير أن ارتفاع الجنيه، الذي كان قد تم تحرير سعر صرفه أواخر 2016، أدى إلى تزايد جاذبية الاستثمار في أدوات الدين بالعملة المحلية العام الماضي، والتي سجلت عائدا جذابا للغاية بلغ حوالي 15% على السندات المحلية، بالإضافة إلى الإصلاحات الإقتصادية التي أوصى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.