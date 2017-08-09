صعود طفيف للبورصة في مستهل تعاملات الأربعاء

مصطفى طلعت استهلت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على صعود طفيف، وسط مشتريات المستثمرين العرب والأجانب على عدد من الأسهم القيادية. وارتفع المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 13656 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "Egx70" بنسبة بلغت 0.10% ليصل إلى 718 نقطة، وامتد

مصطفى طلعت

استهلت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على صعود طفيف، وسط مشتريات المستثمرين العرب والأجانب على عدد من الأسهم القيادية.

وارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 13656 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “Egx70” بنسبة بلغت 0.10% ليصل إلى 718 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقًا “egx100” بنسبة 0.12% ليبلغ مستوى 1618 نقطة.

يذكر أن مؤشرات البورصة أنهت تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، على تباين، حيث هبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.17% عند مستوى 13637.69 نقطة، فاقداً 23.11 نقطة، فيما صعد صعد مؤشر “Egx70” بنسبة 0.48% عند مستوى 718.03 نقطة، كما ارتفع مؤشر “egx100” بنسبة 0.24%، عند مستوى 1616.22 نقطة.