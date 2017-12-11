صعود طفيف للبورصة في ختام تعاملات الإثنين

رجب عزالدين: اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.09% عند مستوى 14426 نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.99% عند مستوى 785 نقطة، كما صعد اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.79%

رجب عزالدين:

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.09% عند مستوى 14426 نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.99% عند مستوى 785 نقطة، كما صعد اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.79% عند 1848 نقطة، وكذلك نظيره الخمسينى بنحو 0.86% عند 2540نقطة ، بينما صعد المؤشر العشرينى بنسبة 0.37% عند مستوى 14164 نقطة.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 966 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات بلغت 65 مليون جنيه و263 ألف جنيه على التوالى بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والعرب للشراء بصافى قيم تداولات بلغت 16.1مليون جنيه و8.3 مليون جنيه 32.9 مليون جينه و7.8 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 100 سهم من إجمالى 187 سهما متداولا، بينما هبط 55 وبقى 32 دون تغير.