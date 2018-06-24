صعود طفيف للبورصة في ختام تعاملات الأحد

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.30% عند مستوى 16395 نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.14% عند مستوى 812 نقطة ،كما صعد المؤشر «EGX100»الأو

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.30% عند مستوى 16395 نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.14% عند مستوى 812 نقطة ،كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.10% عند مستوى 2064 نقطة، بينما صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.31 % عند مستوى 2782 نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.57% عند مستوى 16635نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 788 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية و العربية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 9.5 مليون جنيه و 27.8 مليون جنيه و3.3 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 17.6 مليون جنيه و 20.7 مليون جنيه و2.2 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 86سهم من إجمالى 181 سهما متداولا،بينما هبط 51 وبقى 44 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب،حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.25% عند مستوى 16345 نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.22% عند مستوى 811 نقطة.