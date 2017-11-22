صعود طفيف للبورصة في بداية تعاملات الأربعاء

مصطفى طلعت
استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع طفيف مدعومة بالأداء القوي للقطاع العقاري.
وصعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.73% مسجلا مستوى 13825 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” 0.57% إلى 755 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “egx100” بنسبة 1.04% إلى 1725 نقطة.
يشار إلى أن مؤشرات البورصة أنهت تعاملات أمس الثلاثاء على تباين، إذ ارتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.33% عند 13725 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.01% عند 750 نقطة، كما صعد المؤشر اﻷوسع نطاقًا 0.14% عند 1707 نقطة.