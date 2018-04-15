صعود طفيف للبورصة في المنتصف والمصريون والعرب الأكثر شراء

رجب عزالدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الطفيفة الممتدة منذ الصباح وحتى متنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.30% عند مستوى 17668نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.08% عند مستوى 868 نقطة حتى السا

رجب عزالدين:



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الطفيفة الممتدة منذ الصباح وحتى متنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.30% عند مستوى 17668نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.08% عند مستوى 868 نقطة حتى الساعة 12:00



وبلغت قيمة التداولات 1 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية و العربية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 187.5 مليون جنيه و68 مليون جنيه و86 مليون جنيه و163 مليون جنيه و8.5 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 514 مليون جنيه حتى المنتصف.



وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 57 سهم من إجمالى 149سهما متداولا،بينما هبط 47 وبقى 45 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس على هبوط أغلب مؤشراتها باستثناء egx70 وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.83% عند مستوى 17615نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.34% عند مستوى 867 نقطة.

