صعود طفيف للبورصة في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

مصطفى طلعت: إرتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل طفيف في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات العودة من أجازة عيد الأضحى المبارك. وارتفع المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 13422 نقطة، كما إرتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03% ليصل إلى 695 نقطة، فيما إنخفض مؤشر

مصطفى طلعت:

إرتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل طفيف في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات العودة من أجازة عيد الأضحى المبارك.

وارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 13422 نقطة، كما إرتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03% ليصل إلى 695 نقطة، فيما إنخفض مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.01 % ليصل إلى 1564 نقطة.

ورجح محللون فنيون إستكمال البورصة لتحركاتها الإيجابية، التي بدأتها اواخر الأسبوع الماضي، لإعادة التجربة على مستوى 13550 نقطة، هذا الأسبوع – والذي يشمل 3 جلسات فقط – وسط توقعات بتحسن أحجام وقيم التعاملات اليومية، وتحديدا على الأسهم القيادية.

ودخلت البورصة في عطلة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 31 أغسطس الماضي حتى أمس الموافق 4 سبتمبر، فيما إستأنف العمل اليوم الثلاثاء.

يذكر أن مؤشرات البورصة إرتفعت بشكل جماعي، بنهاية جلسات الأسبوع السابق لاجازة العيد، إذ صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 3.79% ليصل إلى 13416 نقطة،، كما إرتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2% ليسجل 693 نقطة، وإمتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 0.63% إلى 1565 نقطة.