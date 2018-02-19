صعود طفيف للبورصة في التعاملات الصباحية

مصطفى طلعت: استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي طفيف، وسط دعم شرائي للمستثمرين الأجانب. وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، ارتفع المؤشر الرئيسي "egx30" 0.22% إلى 15078 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" 0.26% إلى 2690 نقطة، وإمتد الإرتفاع إ

مصطفى طلعت:

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي طفيف، وسط دعم شرائي للمستثمرين الأجانب.

وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، ارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” 0.22% إلى 15078 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” 0.26% إلى 2690 نقطة، وإمتد الإرتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “egx00” بنحو 0.08% إلى 2035 نقطة.

واختتمت البورصة تعاملات أمس، على صعود جماعى لمؤشراتها، إذ ارتفع المؤشر الثلاثيني 0.88 % عند مستوى 15097 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.80% ليصل إلى 859 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا 0.59% ليغلق عند 2044 نقطة.