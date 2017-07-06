صعود طفيف للبورصة في افتتاح تعاملات الخميس

رجب عزالدين افتتحت تعاملات البورصة المصرية، جلسة، اليوم الخميس، على صعود خفيف لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.17% إلى 13358 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.36% ليصل إلى 670 نقطة.…

رجب عزالدين

افتتحت تعاملات البورصة المصرية، جلسة، اليوم الخميس، على صعود خفيف لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.17% إلى 13358 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.36% ليصل إلى 670 نقطة.



واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة -أمس الأربعاء- على حالة صعود خفيف لأغلب المؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسى الذى استقر عند نفس مستوى إغلاق، أمس الثلاثاء.



واستقر المؤشر الثلاثيني egx30 عند مستوى 13334 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.59% ليصل إلى 668 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 0.62% عند مستوى 1536 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.19% عند مستوى 2095 نقطة ليخالف نظيره العشرينى الذى هبط بنسبة 0.17% عند مستوى 12049 نقطة.