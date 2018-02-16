صعود طفيف للبورصة في أسبوع.. وتوقعات بانتعاشة

أوراسكوم للاتصالات أنشط الشركات.. والدولية للأسمدة تتصدر تنفيذات بورصة النيل11.3 مكاسب رأس المال السوقي.. و370.2 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانبمصطفى طلعتشهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات طفيفة، خلال تداولات الأسبوع الحالي، وصعد المؤشر الرئيسي "egx30" 0.3% إلى 14966 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأ

أوراسكوم للاتصالات أنشط الشركات.. والدولية للأسمدة تتصدر تنفيذات بورصة النيل

11.3 مكاسب رأس المال السوقي.. و370.2 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب

مصطفى طلعت

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات طفيفة، خلال تداولات الأسبوع الحالي، وصعد المؤشر الرئيسي “egx30” 0.3% إلى 14966 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.44% إلى 852 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “egx100” بنحو 0.33% ليغلق عند 2033 نقطة.

وكشف تقرير صادر عن إدارة البورصة، حصلت “المال” على نسخة منه، تصدر القطاع العقاري أنشط القطاعات من حيث كمية التداول عبر بيع وشراء 320.5 مليون ورقة مالية، فيما احتل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية، بأحجام تداول قدرها 292.2 مليون ورقة، بينما جاء قطاع الكيماويات في المركز الاخير ببيع وشراء 16.1 مليون ورقة.

أما بورصة النيل فسجلت تداولات بقيمة 8.3 مليون جنيه، وتصدرت شركة الدولية للأسمدة والكيماويات أنشط الشركات المدرجة بها من خلال بيع وشراء 1.9 مليون ورقة مالية، وجاءت شركة الدولية للصناعات الطبية “ايكمي” في المركز الثاني بأجحام تداول 961 الف جنيه، بينما احتلت شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات في المركز الأخير.

واستحوذت الأسهم على 69.7% والسندات على 30.29% ، والمؤسسات على 60.1 % والأفراد على 39.9%، واقتنص المصريون 59.7% من اجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الاجانب غير العرب على 31.05% والعرب على 9.25%.

ووفقاً للتقرير الصادر عن البورصة، سجل الاجانب صافي شراء بقيمة 370.2 مليون جنيه، خلال الاسبوع، و5 مليارات جنيه منذ بداية العام والعرب حققوا مشتريات بقيمة 115.8 مليون في تعاملات الاسبوع، و214.8 مليون جنيه، منذ بداية العام.

واحتلت شركة أورسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة قائمة أنشط 10 شركات مدرجة من حيث كمية التداول من خلال بيع وشراء 255.9 مليون جنيه، بينما احتلت شركة بورتو جروب القابضة المركز الثاني بتداول 161.2 مليون ورقة، بينما جاءت مينا للاستثمار السياحي 17.5 مليون ورقة في ذيل القائمة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول 7.8 مليار جنيه، خلال الأسبوع الحالي، مقارنة ب7.4 مليار محققة الأسبوع السابق، وارتفع راس المال االسوقي للاسهم المقيدة 1.3% ليصل إلى 863.8 مليار جنيه محققا مكساب قدرها 11.3 مليار مقارنة 852.5 مليار جنيه الأسبوع السابق.

وقال سامح غريب رئيس قسم التحليل الفني بشركة “الجذور” لتداول الأوراق المالية أن السوق شهدت تداولات متباينة على مدار الأسبوع لينهي تعاملاته رابحاً 44 نقطة، وكان المؤشر الرئيسي قد وصل لـ 14659 نقطة وإرتد منها لتصبح أقرب منطقة دعم في الوقت الحالي.

وأوضح “غريب” أن المؤشر الرئيسي لديه مستوى مقاومة هام عند 15067 نقطة، وقدرته على تجاوزه يدفعه نحو إستمرار الحركة التصحيحية الحالية إلى مستويات أعلى تبدأ من 15300 نقطة، مدعوماً بقيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، وما سيتبعها من إنتقال جزء من السيولة البنكية إلى الأسهم.

وعلى صعيد الأسهم الصغيرة والمتوسطة، قال إن المؤشر ارتفع بنسبة طفيفة بعد عودة ظهور القوى الشرائية فى بعض أسهمه لينهي تعاملات الأسبوع عند 852 نقطة، رابحاً 4 نقاط، وتحولت النظرة إلى حيادية بعد إختراقه لمستوى 838 نقطة لأسفل، ويتحرك حالياً بين الدعم 828 نقطة، ومستوى المقاومة 857 نقطة.

من ناحيته، توقع سعيد الفقي مدير فرع شركة “اصول” لتداول الأوراق المالية ان يستهدف المؤشر مستوى 15100 نقطة مع بداية تعاملات الاسبوع بعد خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقتراض، أما مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة فيستهدف 865 نقطة شرط الثبات اعلي المقاومة عند 850 نقطة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها مساء أمس، خفض أسعار العائد على الجنيه بنسبة 1% لتصل إلى 17.75% على الإيداع، و18.75% على الإقراض، و18.25% على الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى.

وأرجعت اللجنة قرارها إلى التراجع الملحوظ فى معدلات التضخم والتأثير الإيجابى لسياسة التقييد النقدى التى اتبعتها، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.

