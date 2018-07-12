صعود طفيف للبورصة فى مستهل تعاملات الخميس

مصطفى طلعتاستهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على ارتفاع جماعى طفيف فى المؤشرات، بدعم شرائى للمستثمرين المحللين.وارتفع مؤشر "egx30" الرئيسى 0.46% ليصل إلى 16025 نقطة، ومؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة ليسجل 778 نقطة، ومؤشر "egx100" الاوسع نطاقاً بنسبة 0.21% ليصل إلى 2001

مصطفى طلعت

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على ارتفاع جماعى طفيف فى المؤشرات، بدعم شرائى للمستثمرين المحللين.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسى 0.46% ليصل إلى 16025 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة ليسجل 778 نقطة، ومؤشر “egx100” الاوسع نطاقاً بنسبة 0.21% ليصل إلى 2001 نقطة.

يذكر أن البورصة اختتمت تعاملات أمس الأربعاء على ارتفاع طفيف وصعد المؤشر الثلاثينى 0.21% عند 15954 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.15% إلى 780 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.32% ليسجل 1999 نقطة.