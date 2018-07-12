بورصة وشركات

صعود طفيف للبورصة فى مستهل تعاملات الخميس

مصطفى طلعتاستهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على ارتفاع جماعى طفيف فى المؤشرات، بدعم شرائى للمستثمرين المحللين.وارتفع مؤشر "egx30" الرئيسى 0.46% ليصل إلى 16025 نقطة، ومؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة ليسجل 778 نقطة، ومؤشر "egx100" الاوسع نطاقاً بنسبة 0.21% ليصل إلى 2001
11:22 ص, الخميس, 12 يوليو 18 11:22 ص, الخميس, 12 يوليو 18

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مصطفى طلعت

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على ارتفاع جماعى طفيف فى المؤشرات، بدعم شرائى للمستثمرين المحللين.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسى 0.46% ليصل إلى 16025 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة ليسجل 778 نقطة، ومؤشر “egx100” الاوسع نطاقاً بنسبة 0.21% ليصل إلى 2001 نقطة.

يذكر أن البورصة اختتمت تعاملات أمس الأربعاء على ارتفاع طفيف وصعد المؤشر الثلاثينى 0.21% عند 15954 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.15% إلى 780 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.32% ليسجل 1999 نقطة.

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