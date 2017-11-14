صعود طفيف للبورصة فى ختام تعاملات الثلاثاء

رأس المال السوقي يخسر 411 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 778.8 مليار جنيه.



رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب والمؤسسات .



وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.07% عند مستوى 14132 نقطة ، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 0.04% عند مستوى 768 نقطة ، كما صعد مؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.16% عند 1746نقطة،وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.13% عند مستوى2470نقطة، وكذلك صعد المؤشر العشرينى بنسبة 0.23% عند مستوى 13546نقطة.



وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 411 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 778.8 مليار جنيه.



وارتفع إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة المصرية إلى 1.9 مليار جنيه ،واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع، بصافى قيمة بلغت 896.8 مليون جنيه، 38.2 مليون جنيه، على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 1.4 مليون جنيه، 53 مليون جنيه، 21.8 مليون جنيه، 858.9 مليون جنيه، على التوالى.



وسيطر اللونان الأخضر و الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 85 سهم من إجمالى 186سهما متداولا،بينما هبط 72 وبقى 29 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية والمصرية حيث هبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 1.03% عند مستوى 14123 نقطة ، بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 1.30% عند مستوى 767نقطة .

