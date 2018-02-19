صعود طفيف للبورصة فى ختام تعاملات الإثنين

رجب عزالدين: اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على صعود طفيف لأغلب مؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.75 % عند مستوى 15158نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.11% عند مستوى 853 نقطة ، بينما صعد المؤشر «EGX100»ال

رجب عزالدين:

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على صعود طفيف لأغلب مؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.75 % عند مستوى 15158نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.11% عند مستوى 853 نقطة ، بينما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.03% عند مستوى 2034 نقطة، وصعد «EGX50» بنسبة 0.48% عند مستوى 2696نقطة، بينما صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.10% عند مستوى 15019نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.3 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط،واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 6.9 مليون جنيه و54 مليون جنيه و15.2 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 11.9 مليون جنيه و30 مليون جنيه و34.1 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 79 سهم من إجمالى 184سهما متداولا،بينما صعد 72 وبقى 33 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات العربية والمصرية،حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.88 % عند مستوى 15097نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.80% عند مستوى 859 نقطة .