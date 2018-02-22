صعود طفيف للبورصة فى ختام تعاملات الأسبوع

رجب عزالدين اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس على صعود طفيف لأغلب مؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.49% عند مستوى 15318 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.13% عند مستوى 856 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس على صعود طفيف لأغلب مؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.49% عند مستوى 15318 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.13% عند مستوى 856 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 0.01 % عند مستوى 2047 نقطة، وصعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.11% عند مستوى 2676 نقطة، كما هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.20% عند مستوى 14919نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.2 مليار جنيه تقريبًا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 98.3 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 18.2مليون جنيه و1.3مليون جنيه و20.2 مليون جنيه و17.3 مليون جنيه و41.1 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 76 سهما من إجمالى 187سهما متداولا، بينما هبط 80 وبقى 31 دون تغيير.