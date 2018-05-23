صعود طفيف للبورصة فى ختام تعاملات الأربعاء

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب.وصعد المؤشر الثلاثينى egx30 بنسبة 0.03% عند مستوى 16662نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.34% عند مستوى 862نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب.

وصعد المؤشر الثلاثينى egx30 بنسبة 0.03% عند مستوى 16662نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.34% عند مستوى 862نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.01% عند مستوى 2189 نقطة، بينما صعد مؤشر «EGX50»بنسبة 0.27% عند مستوى 2909 نقطة، فى حين استقر نظيره العشرينى عند مستوى أمس الثلاثاء17001نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 684 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 22.2 مليون جنيه و25.3 مليون جنيه و6.3 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد المصريين للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 1.3 مليون جنيه 34.5مليون و17.9 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 89 سهما من إجمالى 179سهما متداولا،بينما هبط 53 وبقى 37 دون تغير.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة الثلاثاء على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين، حيث هبط المؤشر الثلاثينى egx30 بنسبة 0.73 % عند مستوى 16657نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.08% عند مستوى 859نقطة.