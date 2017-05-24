صعود طفيف للبورصة فى ختام تعاملات الأربعاء

رجب عزالديناختتمت البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود جماعى خفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب والمؤسسات الأجنبية.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.72% إلى 12884نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.48% ليصل إلى 585 نقطة، وصعد المؤشر «EGX100» ال

رجب عزالدين

اختتمت البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود جماعى خفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب والمؤسسات الأجنبية.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.72% إلى 12884نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.48% ليصل إلى 585 نقطة، وصعد المؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 0.68% عند مستوى 1372 نقطة، وكذلك صعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 1.01% عند مستوى 2021 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى صعد بنسبة 1.1% عند مستوى 11891 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 990 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 10.4 مليون جنيه و 92.2 مليون جنيه و20 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات الأفراد والعرب والمؤسسات العربية و الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات 25.5 مليون جنيه و53.8 مليون جنيه و47.3 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 117سهم من إجمالى 184 سهما متداولا،بينماهبط 41 وبقى 26 دون تغير.