صعود طفيف للبورصة فى ختام الأربعاء



رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للأجانب والمؤسسات المصرية.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.42% عند مستوى 14651 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.37% عند مستوى 791 نقطة، كما صعد اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.41% عند 1872 نقطة، وكذلك نظيره الخمسينى بنحو 0.30% عند 2574 نقطة، بينما صعد المؤشر العشرينى 0.35% عند مستوى 14374 نقطة.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط مليار جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد الأجانب للشراء بصافى 27.3 مليون جنيه و6.8 مليون و16.9 مليون على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والعرب للبيع، بصافى 3.6 مليون جنيه و29.7 مليون 17.8 مليون على التوالى.



وسيطر اللونان الأخصر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 65 سهما من إجمالى 185 سهما متداولا، بينما هبط 94 سهما وبقى 26 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأجنبية، حيث صعد egx30 بنسبة 1.13% عند مستوى 14590 نقطة، بينما صعد egx70 بنسبة 0.50% عند 789 نقطة.