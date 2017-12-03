صعود طفيف للبورصة فى ختام الأحد

رجب عزالدين: اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على صعود طفيف، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والعربية . صعد egx30 بنسبة 0.90% عند مستوى 14713 نقطة، وصعد egx70 بنسبة 0.30% عند مستوى 1861، كما صعد اﻷوسع نطاقًاEGX100 بنسبة 0.49% عند 1861 نقطة،



رجب عزالدين:



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على صعود طفيف، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والعربية .



صعد egx30 بنسبة 0.90% عند مستوى 14713 نقطة، وصعد egx70 بنسبة 0.30% عند مستوى 1861، كما صعد اﻷوسع نطاقًاEGX100 بنسبة 0.49% عند 1861 نقطة، وكذلك نظيره الخمسينى بنحو 0.74%، عند 2541 نقطة، بينما صعد المؤشر العشرينى بنسبة 0.64% عند مستوى 14311 نقطة.



بلغت قيم التداول على الأسهم فقط 928 مليون جنيه، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات بلغت 29.5 مليون جنيه، و18.4مليون جنيه، و5.7مليون جنيه، و6.8 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بصافى قيم تداولات بلغت 58.7 مليون جنيه، و1.7 مليون جنيه على التوالى.



سيطر اللونين الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 84 سهم من إجمالى 188سهما متداولا، بينما هبط 81 سهما وبقى 23 سهما دون تغيير.



وتباين أداء مرشرات البورصة المصرية فى ختام تعاملات الأربعاء الماضى وسط اتجاه بيعى للمصريين، وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.31% عند مستوى 14582 نقطة ، بينماهبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.86% عند مستوى 795 نقطة.

