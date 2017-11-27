صعود طفيف للبورصة فى الختام.. وegx30 يهبط

رجب عزالدين اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على صعود أغلب مؤشراتها بنسبة طفيفة باستثناء المؤشر الرئيسى الذى هبط بنسبة طفيفة 0.02%، وسط اتجاه بيعى للأجانب. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.02% عند مستوى 14144 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx



رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على صعود أغلب مؤشراتها بنسبة طفيفة باستثناء المؤشر الرئيسى الذى هبط بنسبة طفيفة 0.02%، وسط اتجاه بيعى للأجانب.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.02% عند مستوى 14144 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.72% عند مستوى 782 نقطة، كما صعد اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.66% عند 1818 نقطة، ونظيره الخمسينى بنحو 0.37% عند 2482 نقطة وكذلك المؤشر العشرينى بنسبة 0.51% عند مستوى 13931 نقطة.

وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 1.4 مليار جنيه، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات بلغت 30.5 مليون جنيه، 16.5 مليون جنيه و13.9 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافى قيم تداولات بلغت 3.3 مليون جنيه، 21.8 مليون جنيه و35.8 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 91 سهما من إجمالى 190 سهما متداولا، بينما هبط 75 وبقى 24 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على صعود ملحوظ لمؤشراتها متجاوزة الهجوم الإرهابى على مسجد بالعريش الجمعة الماضى، حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.83% عند مستوى 14222 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.51% عند مستوى 776 نقطة.