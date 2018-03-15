صعود طفيف للبورصة فى الختام رغم ارتفاع التداولات

رجب عز الديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على صعود جماعي طفيف لمؤشراتها رغم ارتفاع حجم التداولات على الأسهم لما يقرب من 3.5 مليار جنيه.صعد المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة 0.70% عند مستوى 16999 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.03% ع

رجب عز الدين





اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على صعود جماعي طفيف لمؤشراتها رغم ارتفاع حجم التداولات على الأسهم لما يقرب من 3.5 مليار جنيه.

صعد المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 0.70% عند مستوى 16999 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.03% عند مستوى 899 نقطة، وارتفع المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.18% عند مستوى 2271 نقطة، كما صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.14% عند مستوى 2840 نقطة، بينما صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.42% عند مستوى 16784نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 3.4 مليار جنيه تقريبًا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 20.1 مليون جنيه و363.7 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والمصرية والعربية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 75.7 مليون جنيه و32 مليون جنيه و113.2 مليون جنيه و162.8 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 68 سهمًا من إجمالى 184 سهمًا متداولًا، بينما هبط 82 وبقي 34 دون تغيير.