صعود طفيف للبورصة فى افتتاح تعاملات الأربعاء

رجب عزالدين: افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على صعود طفيف لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.08% عند مستوى 16209 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.03% عند مستوى 794 نقطة…

رجب عزالدين:

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على صعود طفيف لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.08% عند مستوى 16209 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.03% عند مستوى 794 نقطة حتى الساعة 11:00

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب، حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.58% عند مستوى 16197 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.90% عند مستوى 794 نقطة.

بينما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 1.90% عند مستوى 2030 نقطة، وهبط مؤشر «EGX50» بنسبة 1.99 % عند مستوى 2709 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 1.99% عند مستوى 16265نقطة.