بورصة وشركات

صعود طفيف للبورصة بمستهل تعاملات الإثنين

مصطفى طلعتارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بصورة طفيفة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وصعد المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 13929 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70، بشكل هامشي بنسبة 0.02% إلى 684 نقطة، وامتد الصعود إلى مؤشر «EGX100» الأوسع نطا
17 يوليو، 2017 17 يوليو، 2017

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مصطفى طلعت

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بصورة طفيفة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وصعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 13929 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70، بشكل هامشي بنسبة 0.02% إلى 684 نقطة، وامتد الصعود إلى مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.34% ليصل إلى 1576 نقطة.

يشار إلى أن البورصة أنهت تعاملات أمس على تراجع جماعي، حيث سجل المؤشر الثلاثيني 13815 نقطة منخفضا بنحو 0.05%، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14% عند 684 نقطة، كما هبط “egx50” متساوي الأوزان بنحو 0.02% عند 2123 نقطة، ونظيره مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بـ 0.01% عند 1570 نقطة.

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