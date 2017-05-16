صعود طفيف للبورصة بختام تعاملات الثلاثاء

رجب عزالديناختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الثلاثاء على صعود طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للأجانب. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.55% إلى 12936 نقطة، بينما صعد egx70 بـ0.38% ليصل إلى 593، وصعد EGX100 الأوسع بنسبة 0.63% عند مستوى 1376 نقطة، وكذلك صعد نظيره EGX50 متساوى الأ



رجب عزالدين

اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الثلاثاء على صعود طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.55% إلى 12936 نقطة، بينما صعد egx70 بـ0.38% ليصل إلى 593، وصعد EGX100 الأوسع بنسبة 0.63% عند مستوى 1376 نقطة، وكذلك صعد نظيره EGX50 متساوى الأوزان بنسبة 0.38 عند مستوى 2068 نقطة، ليخالف نظيره العشرينى بنسبة 0.42% عند مستوى 12006نقاط.

وبلغت قيمة التداولات 1.5 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 51.8 مليون جنيه و10.7 مليون جنيه و43.4 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات 18.9 مليون جنيه و1.9 مليون جنيه و82 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 73 سهما من إجمالى 191 متداولة، بينما هبط 86 وبقى 32 دون تغير.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة أمس على تباين، حيث سجل المؤشر الرئيسي 12688 نقطة، متراجعًا بنحو 0.04%، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنحو 0.53% عند 591 نقطة، كما صعد “egx100” بنحو 0.56% عند 1367 نقطة، و صعد “egx50” متساوي الأوزان بنسبة 0.16% عند 2060 نقطة.

واستبعد محللون تأثر البورصة المصرية سواء بالإيجاب أو السلب، بقرارات لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ومصادقتها على التعديلات التشريعية الخاصة بتطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات، كبديل عن ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني ببنك الكويت الوطني للاستثمار بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، إن البورصة المصرية امتصت أثر تطبيق ضريبة الدمغة منذ بدء الحديث عنها، أما ضريبة الأرباح الرأسمالية فهي مؤجلة بالفعل، وكانت وزارة المالية قد أعلنت سابقًا التزامها بقرار المجلس الأعلى للاستثمار.

وصادقت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان أمس الإثنين على التعديلات التشريعية الخاصة بتطبيق ضريبة الدمغة على تداولات البورصة، كبديل عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، وسيتم عرض القانون في جلسة عامة، مشيرًا إلى أن التعديلات التى صادقت عليها اللجنة شملت التجاوز عن تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بدءًا من تاريخ ١٧ مايو الحالي وحتى تاريخ العمل بقانون الدمغة.

وأعلن صندوق النقد الدولي، مطلع العام الحالي، تعهُّد الحكومة المصرية بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة الدمغة على تعاملات الأسهم بالبورصة بداية العام المالى المقبل، رغم إعلان الحكومة فى 2014 تأجيلها لمدة 3 سنوات.

فيما أعلنت “المالية” التزامها بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة 3 سنوات، اعتبارًا من تاريخ انتهاء التأجيل فى 16 مايو 2017.