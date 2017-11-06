صعود طفيف للبورصة بالمنتصف والأفراد المصريين الأكثر شراء

رجب عز الدين: واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الطفيفة الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وسط اتجاه شرائى للأفراد المصريين والمؤسسات العربية. وصعد المؤشر الثلاثيني "egx30 " بنسبة 0.08% عند 14194 نقطة ، بينما…

رجب عز الدين:



واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الطفيفة الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وسط اتجاه شرائى للأفراد المصريين والمؤسسات العربية.



وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30 ” بنسبة 0.08% عند 14194 نقطة ، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.15 % عند 785نقطة حتى الساعة 12:30



وبلغت قيمة التداولات 445 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات 22.5 مليون جنيه و33 مليون جنيه و8.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات 4.5 مليون جنيه و10.5مليون جنيه و49 مليون جنيه على التوالى .



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، و صعد 107أسهم من إجمالى 169 سهما متداولا، بينما هبط 34وبقى 28 دون تغير.

