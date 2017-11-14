صعود طفيف للبورصة بالمنتصف والأجانب الأكثر شراء

رجب عزالدين: واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الطفيفة الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه شرائى للأجانب وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.06% عند مستوى 14131 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 0.38% عند مستوى 770 نقطة حتى

رجب عزالدين:



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الطفيفة الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه شرائى للأجانب



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.06% عند مستوى 14131 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 0.38% عند مستوى 770 نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرا.



وبلغت قيمة التداولات 1.5 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 20 مليون جنيه و883 مليون جنيه و1.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والعرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 2.5 مليون جنيه و888.5 مليون جنيه و14 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 66 سهما من إجمالى 169سهما متداولا، بينما هبط 62 وبقى 41 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية والمصرية حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.03% عند مستوى 14123 نقطة ، بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 1.30% عند مستوى 767نقطة .