صعود طفيف للبورصة بالمنتصف والأجانب الأكثر شراء

رجب عزالدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد وسط اتجاه شرائى للأجانب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.15% عند مستوى 15265نقطة ،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.14% ليصل إلى 852 نقطة حتى الساعة 12:30.وب

رجب عزالدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد وسط اتجاه شرائى للأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.15% عند مستوى 15265نقطة ،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.14% ليصل إلى 852 نقطة حتى الساعة 12:30.

وبلغت قيمة التداولات 556 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 44.5 مليون جنيه و9 مليون جنيه و2 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيم تداولات قدرها 33.5 مليون جنيه و21.5 مليون جنيه ونصف مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 84 سهما من\ إجمالى 164 سهما متداولا، بينما هبط 33 وبقى 47 دون تغير.