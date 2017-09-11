صعود طفيف لعائد أذون الخزانة

❏ «المال IR» يصعد إلى %19.38 مقابل %19.23 الأسبوع قبل الماضى ❏ «المالية» ترفع قيمة السندات المقبولة أكثر من 1.2 مليار للمرة الأولى منذ مطلع يونيوهبة محمدواصل متوسط العائد على أذون الخزانة الارتفاع خلال تعاملات أسبوع ما قبل عيد الأضحى، بما يشير إلى استكماله منحنى الصعود ل

❏ «المال IR» يصعد إلى %19.38 مقابل %19.23 الأسبوع قبل الماضى

❏ «المالية» ترفع قيمة السندات المقبولة أكثر من 1.2 مليار للمرة الأولى منذ مطلع

يونيو

هبة محمد

واصل متوسط العائد على أذون الخزانة الارتفاع خلال تعاملات أسبوع ما قبل عيد الأضحى، بما يشير إلى استكماله منحنى الصعود للأسبوع الثانى باستثناء أذون أجل 364 يوماً خلال العطاءات التى يطرحها البنك المركزى لصالح وزارة المالية.

انعكس ذلك على اتجاه مؤشر المال IR الذى يقيس متوسط العائد على أذون الخزانة ليرتفع إلى %19.38، مقابل %19.23 الأسبوع قبل الماضي.

وارتفع متوسط العائد على أذون أجل 237 يوماً 37 نقطة أساس (كل 100 نقطة أساس تعادل %1)، ليسجل %19.356، وغطت البنوك العطاء 1.8 مرة بأكثر من 11 مليار جنيه، فيما قبلت وزارة المالية 6.7 مليار، بزيادة 532.7 مليون جنيه عن القيمة المطلوبة والبالغة 6.250 مليار جنيه.

كما صعد متوسط العائد على أذون أجل 182 يوماً 14 نقطة أساس، إلى %19.493، وقدمت البنوك سيولة بقيمة 11.9 مليار جنيه بعد تغطية العطاء مرتين قيمته، وحصلت «المالية» على 7.3 مليار جنيه بزيادة 1.3 مليار عن القيمة المستهدف تلقيها والتى سجلت 6 مليارات جنيه.

أيضاً ارتفع متوسط العائد على أذون أجل 91 يوماً 13 نقطة أساس، لتحقق %19.501 وغطت البنوك العطاء 1.5 مرة قيمته بواقع 5.9 مليار جنيه، وحصلت وزارة المالية على 5.9 مليار بما يزيد على 169.7 مليار جنيه من القيمة المطلوبة البالغة 5.750 مليار.

بينما تراجع متوسط العائد على أذون أجل 364 يوماً 9 نقاط أساس، إلى %19.213 وقدمت البنوك سيولة بقيمة 18.8 مليار جنيه بنحو 3 مرات قيمة العطاء، وقبلت وزارة المالية 8.1 مليار جنيه بزيادة 1.9 مليار جنيه عن القيمة المستهدف الحصول عليها بواقع 6.250 مليار جنيه.

وسجل متوسط العائد على سندات الخزانة أدنى مستوى منذ ما يزيد على عام، إذ تراجع متوسط عائد سندات الخزانة أجل 7 سنوات 29 نقطة ليسجل %16.692 كأدنى عائد منذ يوليو 2016 وغطت البنوك العطاء 3.4 مرة بقيمة 2.5 مليار جنيه عبر 76 طلباً، فيما قبلت وزارة المالية 40 عرضاً بقيمة 1.4 مليار جنيه بزيادة 673 مليونًا عن القيمة المراد الحصول عليها.

وتراجع متوسط العائد على سندات أجل 3 سنوات لأدنى مستوى منذ نهاية أغسطس 2016، لينخفض 28 نقطة إلى %16.518 وغطت البنوك العطاء 2.7 مرة بواقع 2.9 مليار جنيه من خلال 72 طلباً، فيما تلقت وزارة المالية 27 عرضاً بقيمة 1.6 مليار بما يزيد على القيمة المطلوبة بنحو 619.5 مليون.

ورفعت وزارة المالية حجم اقتراضها عبر الأذون بأكثر من 3.9 مليار جنيه لتحصل على 28.2 مليار، مقابل 24.250 مليار جنيه طلبت تلقيها قبل بدء تدشين العطاءات، كما زادت قيمة السندات المقبولة بأكثر من 1.2 مليار جنيه وذلك للمرة الأولى منذ مطلع يونيو الماضى للطرحين معاً، لتحصل وزارة المالية على ما يزيد على 3 مليارات جنيه، مقابل رغبتها فى تلقى 1.750 مليار جنيه قبل بدء المزادات.

فى سياق آخر، قبل البنك المركزى 30 مليار جنيه للودائع المربوطة ذات العائد المتغير، أجل 28 يوما، وانخفض متوسط عائدها إلى %19.36، مقابل % 19.547 للعطاء السابق، كما بلغ أقل عائد %19.25 وأعلى عائد %19.45.

وسجل عدد العروض التى قدمتها البنوك 60 طلباً مقابل 61 عرضاً الأسبوع قبل الماضى، فيما زاد عدد العروض المقبولة إلى 45 طلباً، بدلاً من 10 عروض الأسبوع السابق.

وتراجعت قيمة العروض المقدمة إلى 39.425 مليار جنيه، بدلاً من 48.170 مليار، فيما زادت قيمة العروض المقبولة إلى 37.025 مليار جنيه، مقابل 30 مليارًا فى الأسبوع قبل الماضي.

ودشن البنك المركزى العطاء الدورى للودائع ذات العائد الثابت بقيمة 10 مليارات جنيه بعائد %19.25، وقدمت البنوك سيولة لتغطية العطاء 19.850 مليار جنيه عبر 14 عرضاً.

وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى» تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

كما أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضى؛ بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.