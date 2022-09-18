صعود ضئيل للأسهم الأعلى ارتفاعا في البورصة المصرية اليوم بضغط الهبوط القوي للمؤشرات (جراف)

بنهاية جلسة هابطة جماعيا لمؤشرات البورصة المصرية اليوم شهدت الأسهم الأعلى صعودا ارتفاعات هزيلة لم تتجاوز الـ 1% لبعضها، فيما كان سجل أعلاها 7%.

وتصدر الأسهم الأعلى ارتفاعا بنك قطر الوطني الأهلي صاعدا بنسبة 7% مغلقا عند 15.60 جنيه، تلاه سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 4.92% مغلقا عند مستوى 5.97 جنيه.

وثالثا جاء سهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية صاعدا 1.57% مغلقا عند مستوى 11.660 جنيه، ثم سهم القابضة المصرية الكويتية بنسبة 0.73% مغلقا عند 1.237 جنيه، وأخيرا جاء سهم النساجون الشرقيون للسجاد بنسبة 0.45% مغلقا عند 6.680 جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الأحد بتراجع كبير جماعيا، حيث تراجع المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بنسبة 3.13% مغلقا عند مستوى 9763 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 6.76% مغلقا عند مستوى 2114 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 5.78% مغلقا عند مستوى 3036 نقطة.

وانعكس ذلك على الأسهم التي تراجع من بينها 136 سهم، بينما ارتفع 8 أسهم فقط، وظل 52 سهم على ثبات.

وفي ظل حركة السوق السلبية اليوم سجلت حزمة من الأسهم ثباتا جاء من بينها القاهرة للأدوية مغلقا عند 38.910 جنيه، وسهم العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية عند 697.550 جنيه، ومصر للفنادق عند 25 جنيه، والصناعات الغذائية العربية – دومتي عند 5.390 جنيه، وسهم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية عند 5.580 جنيه.