صعود صاروخي للبورصة المصرية في اللحظات الأخيرة والتجاري الدولي يقفز 15% بنهاية التعاملات

قفز سهم البنك التجاري الدولي مايقرب من 15% مما دفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي للارتفاع بقوة في اللحظات الأخيرة من جلسة اليوم الخميس 13-4-2023.

وسجل مؤشر EGX30، صعودا بنحو 5.55%، ليغلق عند مستوى 17671 نقطة، وحقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة مكاسب سوقية بنحو 32 مليار جنيه .

فيما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14%، عند مستوى 2969 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.43%، عند 4485 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 1.74 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 196 سهما، ارتفع منهم 62 سهما، فيما تراجع 64 سهما، و استقر 70 دون تغيير .

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 32 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 114 مليار جنيه ، مقابل تريليون و 82 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

وسيطر التوجه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، بصافي قيمة 1.82 مليون جنيه، و 67.6 مليون علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 69.43 مليون.