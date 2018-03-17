صعود شهادة إيداع أوراسكوم للاتصالات في بورصة لندن الأسبوع الماضي

– نسبة الصعود تسجل 73%.. مقابل ثبات البعض



أسماء السيد

قفزت شهادة إيداع شركة “أوراسكوم للاتصالات واﻹعلام والتكنولوجيا”، بنسبة كبيرة بلغت 73%، خلال تعاملات شهادات الإيداع المصرية المقيدة ببورصة “لندن”، اﻷسبوع الماضي.

وسجلت الشهادة 0.26 دولار مقارنة بـ 0.15 دولار اﻷسبوع السابق له، وصعدت شهادة إيداع “المجموعة المالية – هيرمس” لتسجل 2.66 دولار مقارنة بـ2.60 دولار، بالفترة المقارنة بنسبة صعود سجلت 2%.

وتعرضت باقي شهادات الإيداع النشطة للثبات عند حدود سعرية معينة، فعلى صعيد شهادة إيداع “التجاري الدولي” ظلت عند 5 دولارات، وهو نفس إغلاقها الأسبوع قبل الماضي، إضافة إلى بقاء شهادة إيداع “ايديتا للصناعات الغذائية” عند 4.90 دولار، وشهادة “المصرية للاتصالات” عند 3.13 دولار.

وأصدرت البورصة المصرية، الخميس الماضي، بيانًا مجدولًا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى.

وأظهر الجدول استنفاد شركة أوراسكوم للاتصالات رصيدها، وتبقّي 2167 سهمًا للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.

وأوضح البيان وجود شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب، وبالم هيلز للتعمير، ومدينة نصر للإسكان، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وليسيسكو مصر.

وبحسب البيان، يتبقى لشركة عامر جروب 1.5 مليار سهم، وبالم هيلز 539.8 مليون سهم، بينما يتبقى لمدينة نصر للإسكان 323.3 مليون سهم، أما جى بى أوتو فيتبقى لها 282.8 مليون سهم، ويتبقى للمصرية للاتصالات 166.89 مليون سهم.

ويتبقى لشركات: “هيرميس، حديد عز، نعيم القابضة، دومتى، السويس للأسمنت، إيديتا، باكين، ليسيكو مصر” 135.7 مليون جنيه، 129.3 مليون سهم، 75.9 مليون سهم، 61.24 مليون سهم، 41 مليون سهم، 21.5 مليون سهم، 3.7 مليون سهم، 3.1 مليون سهم على التوالي.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا، خلال تعاملات اﻷسبوع المنقضي، وصعد المؤشر الرئيسي 3.2% عند 16999 نقطة، بينما على جامنب مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة، مال للارتفاع بنسبة 0.56% عند 900 نقطة، وكذا نظيره الأوسع نطاقًا 1.2% عند 2272 نقطة.