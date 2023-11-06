صعود شبه جماعي لأداء البورصات العربية بنهاية تعاملات اليوم الاثنين (جراف)

هيمن الصعود شبه الجماعي، على أداء البورصات العربية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ أنهت البورصة المصرية ونظيرتها للكويت على تراجع، في ظل صعود للسوق السعودية، وقطر، ودبي، وبو ظبي الإمارات.

السوق المحلية (هبوط)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين 6-11-2023، على تباين، بخسائر سوقية نحو ملياري جنيه.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، كل مكاسبه الصباحية، ليتحول للهبوط بنحو 0.15%، عند مستوى 23059 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 4.9 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 201 سهم، ارتفع منهم 78 سهم، وتراجع 77، فيما استقر 46 دون تغيير.

السوق السعودية (صعود)

أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودي،اليوم، على صعود بنسبة 0.09% ووصل 10949 نقطة، وبلغ عدد الشركات المتداولة حوالي 230 شركة، بقيمة تداول 6.1 مليار ريال سعودي .

سوق الكويت (هبوط)

تراجع مؤشر بورصة الكويت الأول بواقع 0.06% ووصل 7266 نقطة، فيما بلغت قيمة التداول 47.6 مليون دينار كويتي، وبلغ عدد الأسهم المتداولة حوالي 31 صعد من بينهم 12 وانخفض 16 آخرون وظل 3 دون تغير .

السوق القطري (صعود)

فيما صعد أداء مؤشر بورصة قطر بنحو 1.6% وأغلق عند 10152 نقطة، وبلغت قيمة التداول 829.2 مليون ريال قطري، وبلغ عدد الشركات المتداولة حوالي 53 واحد، صعد أداء 27 وانخفض 24 آخرون وظل 2 على استقرار سعري .

سوق دبي (صعود)

وفي سياق متصل ارتفع أداء سوق دبي بنحو 0.69% وأغلق عند 3957 نقطة، وبلغت قيمة التداول حوالي 265.5مليون درهم إماراتي، وجرى التداول على نحو 40 شركة، ارتفع أداء حوالي 25 وتراجع 8 آخرين وظل 7 على ثبات دون تغيرات .

سوق أبو ظبي (صعود)

فيما هيمن الصعود على أداء مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.43% وأغلق عند 9552 نقطة، وسجلت قيمة التداول حوالي مليار درهم إماراتي، بحجم 238 مليون ورقة مالية .

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