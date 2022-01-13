صعود شبه جماعى لوثائق «صناديق الاستثمار» فى تعاملات الأسبوع الماضى

مالت غالبية وثائق صناديق الاستثمار نحو الصعود فى تعاملات الأسبوع الماضى، تزامنًا مع ارتفاع مؤشرات البورصة، لكن عددا محدودا من الصناديق الاستثمارية خالف المسار الصاعد.

كما استكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة.

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على صعود جماعى، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى EGX30، نحو %0.79 مسجلا مستوى 12043 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %5.22 مسجلًا مستوى 2317 نقطة، وEGX100الأوسع نطاقًا بـ%4 عند مستوى 3385 نقطة.

وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة الأسبوع الماضى نحو 11.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 776.9 مليار، مقابل 765.6 مليار الأسبوع السابق له.

«سندي» يتقدم «المتوازنة» و«الماسي» يهبط منفردًا

واتجهت وثائق الصناديق المتوازنة نحو الصعود الأسبوع الماضى، باستثناء صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي»، إذ تراجعت وثائقه بشكل طفيف نحو %0.02 لتسجل 289.9 جنيه للوثيقة الواحدة.

وتصدر صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي»، مقدمة الصناديق الصاعدة، بنسبة ارتفاع %1.71 وبسعر 13.82 جنيه للوثيقة الواحدة، تلاه “بنك كريدى أجريكول مصر الرابع” «الثقة» المركز الثانى بـ%1.13 ليسجل 254.34 جنيه للوثيقة، ثم «البنك الأهلى الأول» بالمركز الثالث بـ%0.70 وبسعر 44.64 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الرابع جاء صندوق مصر الخير بارتفاع %0.69 وبقيمة 14.26 جنيه للوثيقة، وتذيل “بنك الكويت الوطني” «الميزان» قائمة الخمسة الأوائل بنسبة ارتفاع %0.58 لتصل وثيقته إلى 367.2 جنيه.

«فاروس» يتربع على عرش «الأسهم»

وانعكس الأداء الايجابى لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضى، على غالبية وثائق صناديق الاسهم، لتتجه نحو الاصعود باستثناء صندوق بنك MDI الأول وبنك قناة السويس «الأجيال»، بعدما انخفضت وثيقة الأول بـ%0.07 لتسجل 602.6 جنيه، والثانى بـ%0.004 لتصل إلى 15.7 جنيه.

على صعيد مواز، تربع صندوق فاروس على عرش الصناديق الصاعدة، بعدما ارتفعت وثيقته 3.2% لتصل إلى 104.25 جنيه، وحل صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC وصيفا بنسبة ارتفاع %1.87 وبقيمة 139.99 جنيه للوثيقة.

واقتنص صندوق بنك تنمية الصادرات «الخبير» المركز الثالث، بنسبة صعود %1.85 وبقيمة 138.25 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد» فى المركز الرابع بـ%1.11 وبلغ سعر وثيقته 199.39 جنيه، وخامسًا صندوق البنك الأهلى الخامس بـ%0.94 وبقيمة 11.79 جنيه للوثيقه.

«البركة مصر» يقود سطوع «الإسلامية»

وسيطر الصعود الجماعى على وثائق الصناديق الإسلامية -الأسبوع الماضي- بقيادة صندوق بنك البركة مصر، بعدما ارتفعت وثيقته %1.3 لتصل إلى 116.95 جنيه.

وحصد الصندوق المشترك لبنكى الأهلى المصرى – البركة «بشائر» المركز الثانى بـ%1.28 وبسعر 87.06 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق نعيم مصر بالمركز الثالث بارتفاع %1.14 وبقيمة 163.5 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» فى المركز الرابع بنسبة ارتفاع %0.98 وبسعر 20.08 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» فى المركز االخامس بـ%0.87 وبقيمة 222.97 جنيه للوثيقة.

كما واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – بقيادة صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» بعدما ارتفعت وثيقته بنسبة %0.164 لتسجل 274.8 جنيه.

وجاء صندوق بنك البركة «البركات»، فى المركز الثانى بارتفاع %0.162 مسجلا 123.65 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.136 ليصل سعر الوثيقة إلى 203.9 جنيه.

وصعدت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة –الأسبوع الماضي- وسجلت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» أعلى نسبة ارتفاع بـ%0.88 لتسجل 103.78 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» بـ%0.08، لتصل إلى 156.84جنيه

«مزيد» الأكثر تألقاً فى «النقدية»

واستكملت الصناديق النقدية -التى لا تتأثر بتحركات البورصة- الصعود الجماعى المحدود، خلال الأسبوع الماضى.

وحقق صندوق بنك الإمارات الوطنى «مزيد» أعلى نسبة صعود بـ%0.23 محتلا المركز الأول، وبلغ سعر وثيقته 1388.72 جنيه، تلاه صندوق إن أى كابيتال «سيولة»، فى المركز الثانى بـ%0.178 وبقيمة 10.88 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث – المركز الثالث– بارتفاع %0.177 وبلغ سعر وثيقته 1002.04 جنيه، لحقه صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» بـ%0.177 ليحتل المركز الرابع ووصل سعر وثيقته إلى 287.43 جنيه.

وجاء صندوق البنك الأهلى الرابع النقدى فى المركز الـ 5 بارتفاع %0.177 وبسعر 280.29 جنيه للوثيقة.

و«جذور» الأعلى بين «الدخل الثابت»

واستكملت أيضًا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة، الأسبوع الماضى، كعادتها.

وحل صندوق البنك العربى الافريقى «جذور» بالمركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.20 وبقيمة 28.86 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بالمركز الثانى بـ%0.198 ليصل سعر وثيقته إلى 373.6 جنيه.

وفى المركز الثالث جاء صندوق بنك القاهرة «الثابت» بنسبة صعود %0.192 ليصل سعر وثيقته إلى 275.4 جنيه.

الارتفاع يحالف «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

ولحق أداء الصاعد بوثيقتى صناديق تحديد الأصول -الأسبوع الماضي– وارتفعت وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى %0.49 فى المركز الأول وبسعر 136.53 جنيه للوثيقة، تلتها وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ%0.47 وبسعر 186.27 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.12 ليصل سعر الوثيقة إلى 219.73 جنيه.

وصعدت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» أعلى نسبة ارتفاع بـنحو %0.35 لتصل إلى 17.04 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـحوالى %0.18 لتصل إلى 547.62 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.