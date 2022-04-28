صعود شبه جماعى لوثائق «صناديق الاستثمار» الأسبوع الماضى

مع تباين أداء مؤشرات البورصة

صعود شبه جماعى لوثائق «صناديق الاستثمار» الأسبوع الماضى
جهاد سالم

جهاد سالم

8:08 ص, الخميس, 28 أبريل 22

ارتفعت وثائق صناديق الاستثمار فى تعاملات الأسبوع الماضى بشكل شبه جماعى وسط تباين لأداء مؤشرات البورصة، حيث هبط المؤشر الرئيسى EGX30 نحو %1.25 ليغلق عند مستوى 10548 نقطة، فيما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو %3.1، مسجلا 1831 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة %2.39 ليغلق عند مستوى 2767 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %0.2 بما يعادل نحو 1.6 مليار جنيه، ليسجل 688.9 مليار جنيه الأسبوع الماضى، مقارنة مع 690.5 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

وعلى صعيد مواز، استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة الأسبوع الماضى.

«سندى» يقود «المتوازنة»

واتجهت وثائق الصناديق المتوازنة للارتفاع الجماعى الأسبوع الماضى، وفى مقدمتها صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى» بعدما ارتفعت وثيقته بـ %1.63 لتصل إلى 13.27 جنيه.

وحل صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» فى المركز الثانى بـ %1.53 ليصل سعر وثيقته إلى 358.75 جنيه، تلاه صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسى» فى المركز الثالث بـ %1.39 ليصل سعر وثيقته إلى 275.63 جنيه.

وحصد صندوق البنك الأهلى الأول – المركز الرابع – بـ %1.35 لتسجل وثيقته 42.69 جنيه، ثم جاء صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» خامسا بنسبة ارتفاع %1.3 وبقيمة 252.57 جنيه للوثيقة.

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 25 أبريلسعر الوثيقة في 17 أبريلنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
“بنك الاستثمار العربي “”سندي””1013.2778913.065021.631
“بنك الكويت الوطني “”الميزان””100358.7594353.36441.532
“البنك الزراعي المصري “”الماسي””100275.63271.861.393
البنك الأهلى الأول10042.6942.121.354
“بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة””100252.57249.341.305
بنك مصر الأول500194.89192.751.116
“البنك التجاري الدولي “”تكامل””100196.27194.530.897
مصر الخير1014.3200214.316330.038

«البركة» نجم «الإسلامية»

الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 17/4/2022 الى 25/4/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 25 أبريلسعر الوثيقة في 17 أبريلنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
بنك البركة مصر100109.02105.942.9071
“بنك الكويت الوطني “” الحياة “”10018.592318.072072.8792
البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر)10082.3780.122.8083
بنك مصر الرابع10089.1787.052.4354
“البنك الزراعي المصري “”الوفاق””1015.6212915.254292.4065
“بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل””100137.60138134.684932.1656
“بنك الاستثمار العربي “”هلال””100211.04765206.689022.1097
بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان)100106.55104.471.9918
نعيم مصر100134.57132.061.9019
الصناديق النقديه الاسلامية     
“البنك المصرف المتحد “”رخاء””100281.74281.140.2131
“بنك البركة “”البركات”” “100126.71126.460.1982
أبوظبي الإسلامي النقدي100208.2898207.91180.1823
الصناديق الاسلامية المتوازنة     
“بنك البركة مصر “” المتوزان “”10092.891.511.4101
صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار)100142.2654140.56781.2082

وسيطر الصعود الجماعى على جميع وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضى، بقيادة صندوق بنك البركة مصر بعدما حقق نسبة ارتفاع على أساس أسبوعى بنحو %2.9، ليسجل 109.02 جنيه للوثيقة.

واقتنص صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» المركز الثانى بنسبة صعود %2.87 لتسجل وثيقته 18.59 جنيه، تلاه الصندوق المشترك لبنكى الأهلى البركة «بشائر» فى المركز الثالث بـ %2.8 ليصل سعر وثيقته إلى 82.37 جنيه.

وحل صندوق بنك مصر الرابع فى المركز الرابع بـ %2.43 وبقيمة 89.17 جنيه للوثيقة، فيما جاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» فى المركز الخامس بـ %2.4 وبقيمة 15.62 جنيه للوثيقة.

وفى سياق متصل، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف، وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـ %0.21، وبقيمة 281.74 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك البركة «البركات» بالمركز الثانى بـ %0.198، مسجلا 126.71 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق بنك أبوظبى السلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.182 ليصل سعر الوثيقة إلى 208.28 جنيه.

وارتفعت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضى، بواقع %1.4 لصندوق بنك البركة مصر «المتوازن» لتصل إلى 92.8 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» بـ %1.2 ، لتصل إلى 142.26 جنيه.

تقدم محدود لـ«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 17/4/2022 الى 25/4/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 25 أبريلسعر الوثيقة في 17 أبريلنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
صناديق تحديد الاصول 
بنك الشركة المصرفية العربية 2200122.12718121.409560.5911
“بنك تنمية الصادرات “”كنوز””100165.7374164.87470.5232
الصناديق ذات الدخل المتنوع     
بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح )100224.8174224.386450.191
صناديق ضمان وحماية رأس المال     
“صندوق العربي الافريقي “”جارد””1016.9006616.806680.561
“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر””100548.41545.490.542
الصناديق العملة الأجنبية     
“مصر النقدي “” الدولار “”10 دولار12.01013012.0091300.011
“مصر النقدي “” اليورو “”10 يورو11.03337011.0333700.000002

وصعدت وثيقتا صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضى، وسجلت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى أعلى نسبة ارتفاع بـ %0.59 وبسعر 122.12 جنيه، ثم وثائق صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ %0.52، لتسجل 165.73 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح» بـ %0.19، ليصل سعر الوثيقة إلى 224.81 جنيه.

وارتفعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة صندوق البنك العربى الإفريقى «جارد» أعلى نسبة صعود بـ %0.56، لتصل إلى 16.9 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ %0.54، لتصل إلى 548.41 جنيه.

صناديق الأسهم خلال الفترة من 17/4/2022 الى 25/4/2022

«الإسكندرية وفاروس» يتخلفان عن قطيع «الأسهم»

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 25 أبريلسعر الوثيقة في 17 أبريلنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
قناة السويس500475.99464.92.38551
مصر المستقبل1022.2621.752.34482
“بنك الكويت الوطني “”نماء””1015.5899215.264772.13013
“قناة السويس “”الاجيال””1013.9648313.695131.96934
بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC100125.14122.761.93875
“البنك الأهلي المتحد “”الفا””1020.4835620.099461.91106
المصري الخليجي100248.78244.161.89227
كريدي أجريكول الثاني100175.18171.931.89038
بنك القاهرة10109.51107.491.87929
البنك الاهلي الخامس1010.8310.641.785710
بنك بلوم مصر100139.24136.861.739011
البنك الأهلي الثاني10064.0262.971.667512
“العربي الافريقي الدولي “”شيلد””50180.61177.751.609013
البنك الأهلي الثالث100128.67126.731.530814
“بنك تنمية الصادرات “”الخبير””33.33120.821191.529415
“التجاري الدولي الثاني “”استثمار””100190.94188.071.526016
بنك مصر الثاني66.678482.821.424817
بنك مصر الثالث100649.17640.751.314118
البنك الأهلي الكويتي100125.16123.621.245819
“بايونيرز “”الرائد””10085.1484.580.662120
كريدي أجريكول مصر الأول100374.44372.320.569421
المجموعة العربية المصرية للتأمين100297.7296.080.547122
“بنك التعمير والاسكان “”تعمير””100188.17187.210.512823
MID BANK 1100537.77537.320.083724
فاروس 110091.7792.2-0.466425
بنك الاسكندرية100347.29350.85-1.014726

وتخلف صندوقا بنك الإسكندرية وفاروس عن المسار الصاعد لوثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم الأسبوع الماضى، حيث هبطت وثيقة الأول بـ %1.01 لتسجل 347.29 جنيه، وتراجعت وثيقة الثانى بـ %0.46 لتصل إلى 91.77 جنيه.

وعلى الجانب الآخر، اعتلى صندوق بنك قناة السويس قمة الصناديق الصاعدة بنسبة ارتفاع %2.38 وبلغ سعر وثيقته 475.99 جنيه، تلاه فى المركز الثانى صندوق مصر المستقبل بـ %2.34 ليصل سعر وثيقته إلى 22.26 جنيه.

وفى المركز الثالث جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء» بارتفاع %2.13 لتصل وثيقته إلى 15.58 جنيه، ثم جاء صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» فى المركز الرابع بـ %1.96 وبسعر 13.96 جنيه للوثيقة.

وحل خامسًا صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC بـ %1.93 وبسعر 125.14 جنيه للوثيقة الواحدة.

«أبوظبى الوطنى» يقتنص صدارة «النقدية»

الصناديق النقدية خلال الفترة من 17/4/2022 الى 25/4/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 25 أبريلسعر الوثيقة في 17 أبريلنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
بنك أبوظبي الوطني100255.98784255.341920.2529627724268771
“البنك العربي النقدي “”يوماتي””1034.9160734.830150.2466828308232792
أروب للتأمين100219.6219.090.2327810488840163
“التجاري الدولي “”أصول””100517.57516.370.2323915022174114
“البنك الزراعي المصري “”حصاد””1034.0576133.979890.2287235185281635
“البنك الأهلي المتحد “”ثروة””100295.2672294.5970.2274972250226666
بنك بلوم مصر النقدي100365.78364.950.2274284148513457
بنك القاهرة النقدي الثاني1036.0830436.001250.2271865560223558
MID BANK 210001029.06521026.73270.2271769468333859
“البنك العربي الافريقي “”جمان””100363.6447362.82070.22710942347005310
البنك الاهلي الكويتي النقدي1035.097335.01810.22616875273073111
“بنك تنمية الصادرات “”يومي””100448.317447.30820.22552682915269812
“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار””100456.633455.610.22453414104167313
كريدى أجريكول مصر الثالث10001029.331027.030.22394672015422714
البنك الأهلي المصري الرابع100281.76226281.134090.2234414190040115
“بنك التعمير والاسكان “”موارد””1033.512133.43760.22280307199079316
بنك عودة النقدي1036.32236.241260.22278474865389817
“بنك الكويت الوطني “”اشراق””1033.9598333.884620.22195910711112718
بنك EGB ثراء1022.8622.80940.2218383648846519
بنك الاسكندرية النقدي1047.562147.45720.22104127508576320
“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا””1036.7725136.691850.21983083436783521
بنك مصر النقدي1054.9126854.792470.21939146017691922
مصر للتأمين1022.6351122.585820.2182342726542723
التجاري وفا بنك10001900.91191896.77690.21800138962046624
بنك SAIB النقدي1023.1153923.065510.21625361849792925
بنك HSBC مصر100365.93983365.159260.21376152421821526
“بنك الإمارات الوطني “”مزيد””10001424.261421.260.21108030902157227
“ان اي كابيتال “”سيولة”” “1011.1774411.154760.20332127271228728
بنك الاستثمار العربي1012.4920612.470370.17393228909807429
صناديق الدخل الثابت     
“بنك القاهرة “”الثابت””100276.93276.010.333321256476221
“العربي الافريقي الدولي “”جذور””1029.7523129.676920.2540357961675352
البنك الأهلي الثامن10001913.6071909.0410.2391776813593863
“التجاري الدولي “”ثبات””100376.89376.010.2340363288210414
“البنك العقاري المصري العربي “”المصري””100265.49861265.12860.1395586896321185

وكعادتها استكملت الصناديق النقدية التى لا تتأثر بتحركات البورصة الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى.

واقتنص صندوق بنك أبو ظبى الوطنى المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.25 وبقيمة 255.98 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك العربى النقدى «يومياتى» بـ %0.24 وبقيمة 34.91 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك آروب للتأمين فى المركز الثالث بارتفاع %0.23، وبلغ سعر وثيقته 219.6 جنيه، ثم صندوق البنك التجارى الدولى «أصول» بالمركز الرابع بارتفاع %0.23 وبقيمة 517.57 جنيه للوثيقة الواحدة.

وحل خامسًا صندوق البنك الزراعى المصرى «حصاد» بنسبة ارتفاع %0.22، وبسعر 34.05 جنيه للوثيقة.

و«الثابت» الأعلى بـ«الدخل الثابت»

كما واصلت أيضا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة الأسبوع الماضى، وحقق صندوق بنك القاهرة «الثابت» أعلى نسبة صعود بـ %0.33 ليحصد المركز الأول وبلغ سعر وثيقته 276.93 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» فى المركز الثانى بـ %0.25 ليصل سعر وثيقته إلى 29.75 جنيه، ثم جاء صندوق البنك الأهلى الثامن بالمركز الثالث، بـ %0.23 ليسجل 1913.6 جنيه للوثيقة.

جهاد سالم

جهاد سالم

8:08 ص, الخميس, 28 أبريل 22