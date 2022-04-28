صعود شبه جماعى لوثائق «صناديق الاستثمار» الأسبوع الماضى

ارتفعت وثائق صناديق الاستثمار فى تعاملات الأسبوع الماضى بشكل شبه جماعى وسط تباين لأداء مؤشرات البورصة، حيث هبط المؤشر الرئيسى EGX30 نحو %1.25 ليغلق عند مستوى 10548 نقطة، فيما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو %3.1، مسجلا 1831 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة %2.39 ليغلق عند مستوى 2767 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %0.2 بما يعادل نحو 1.6 مليار جنيه، ليسجل 688.9 مليار جنيه الأسبوع الماضى، مقارنة مع 690.5 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

وعلى صعيد مواز، استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة الأسبوع الماضى.

«سندى» يقود «المتوازنة»

واتجهت وثائق الصناديق المتوازنة للارتفاع الجماعى الأسبوع الماضى، وفى مقدمتها صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى» بعدما ارتفعت وثيقته بـ %1.63 لتصل إلى 13.27 جنيه.

وحل صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» فى المركز الثانى بـ %1.53 ليصل سعر وثيقته إلى 358.75 جنيه، تلاه صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسى» فى المركز الثالث بـ %1.39 ليصل سعر وثيقته إلى 275.63 جنيه.

وحصد صندوق البنك الأهلى الأول – المركز الرابع – بـ %1.35 لتسجل وثيقته 42.69 جنيه، ثم جاء صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» خامسا بنسبة ارتفاع %1.3 وبقيمة 252.57 جنيه للوثيقة.

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 25 أبريل سعر الوثيقة في 17 أبريل نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى “بنك الاستثمار العربي “”سندي”” 10 13.27789 13.06502 1.63 1 “بنك الكويت الوطني “”الميزان”” 100 358.7594 353.3644 1.53 2 “البنك الزراعي المصري “”الماسي”” 100 275.63 271.86 1.39 3 البنك الأهلى الأول 100 42.69 42.12 1.35 4 “بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة”” 100 252.57 249.34 1.30 5 بنك مصر الأول 500 194.89 192.75 1.11 6 “البنك التجاري الدولي “”تكامل”” 100 196.27 194.53 0.89 7 مصر الخير 10 14.32002 14.31633 0.03 8

«البركة» نجم «الإسلامية»

الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 17/4/2022 الى 25/4/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 25 أبريل سعر الوثيقة في 17 أبريل نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى بنك البركة مصر 100 109.02 105.94 2.907 1 “بنك الكويت الوطني “” الحياة “” 100 18.5923 18.07207 2.879 2 البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) 100 82.37 80.12 2.808 3 بنك مصر الرابع 100 89.17 87.05 2.435 4 “البنك الزراعي المصري “”الوفاق”” 10 15.62129 15.25429 2.406 5 “بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل”” 100 137.60138 134.68493 2.165 6 “بنك الاستثمار العربي “”هلال”” 100 211.04765 206.68902 2.109 7 بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان) 100 106.55 104.47 1.991 8 نعيم مصر 100 134.57 132.06 1.901 9 الصناديق النقديه الاسلامية “البنك المصرف المتحد “”رخاء”” 100 281.74 281.14 0.213 1 “بنك البركة “”البركات”” “ 100 126.71 126.46 0.198 2 أبوظبي الإسلامي النقدي 100 208.2898 207.9118 0.182 3 الصناديق الاسلامية المتوازنة “بنك البركة مصر “” المتوزان “” 100 92.8 91.51 1.410 1 صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار) 100 142.2654 140.5678 1.208 2

وسيطر الصعود الجماعى على جميع وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضى، بقيادة صندوق بنك البركة مصر بعدما حقق نسبة ارتفاع على أساس أسبوعى بنحو %2.9، ليسجل 109.02 جنيه للوثيقة.

واقتنص صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» المركز الثانى بنسبة صعود %2.87 لتسجل وثيقته 18.59 جنيه، تلاه الصندوق المشترك لبنكى الأهلى البركة «بشائر» فى المركز الثالث بـ %2.8 ليصل سعر وثيقته إلى 82.37 جنيه.

وحل صندوق بنك مصر الرابع فى المركز الرابع بـ %2.43 وبقيمة 89.17 جنيه للوثيقة، فيما جاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» فى المركز الخامس بـ %2.4 وبقيمة 15.62 جنيه للوثيقة.

وفى سياق متصل، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف، وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـ %0.21، وبقيمة 281.74 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك البركة «البركات» بالمركز الثانى بـ %0.198، مسجلا 126.71 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق بنك أبوظبى السلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.182 ليصل سعر الوثيقة إلى 208.28 جنيه.

وارتفعت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضى، بواقع %1.4 لصندوق بنك البركة مصر «المتوازن» لتصل إلى 92.8 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» بـ %1.2 ، لتصل إلى 142.26 جنيه.

تقدم محدود لـ«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 17/4/2022 الى 25/4/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 25 أبريل سعر الوثيقة في 17 أبريل نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى صناديق تحديد الاصول بنك الشركة المصرفية العربية 2 200 122.12718 121.40956 0.591 1 “بنك تنمية الصادرات “”كنوز”” 100 165.7374 164.8747 0.523 2 الصناديق ذات الدخل المتنوع بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) 100 224.8174 224.38645 0.19 1 صناديق ضمان وحماية رأس المال “صندوق العربي الافريقي “”جارد”” 10 16.90066 16.80668 0.56 1 “بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر”” 100 548.41 545.49 0.54 2 الصناديق العملة الأجنبية “مصر النقدي “” الدولار “” 10 دولار 12.010130 12.009130 0.01 1 “مصر النقدي “” اليورو “” 10 يورو 11.033370 11.033370 0.00000 2

وصعدت وثيقتا صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضى، وسجلت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى أعلى نسبة ارتفاع بـ %0.59 وبسعر 122.12 جنيه، ثم وثائق صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ %0.52، لتسجل 165.73 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح» بـ %0.19، ليصل سعر الوثيقة إلى 224.81 جنيه.

وارتفعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة صندوق البنك العربى الإفريقى «جارد» أعلى نسبة صعود بـ %0.56، لتصل إلى 16.9 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ %0.54، لتصل إلى 548.41 جنيه.

صناديق الأسهم خلال الفترة من 17/4/2022 الى 25/4/2022

«الإسكندرية وفاروس» يتخلفان عن قطيع «الأسهم»

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 25 أبريل سعر الوثيقة في 17 أبريل نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى قناة السويس 500 475.99 464.9 2.3855 1 مصر المستقبل 10 22.26 21.75 2.3448 2 “بنك الكويت الوطني “”نماء”” 10 15.58992 15.26477 2.1301 3 “قناة السويس “”الاجيال”” 10 13.96483 13.69513 1.9693 4 بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC 100 125.14 122.76 1.9387 5 “البنك الأهلي المتحد “”الفا”” 10 20.48356 20.09946 1.9110 6 المصري الخليجي 100 248.78 244.16 1.8922 7 كريدي أجريكول الثاني 100 175.18 171.93 1.8903 8 بنك القاهرة 10 109.51 107.49 1.8792 9 البنك الاهلي الخامس 10 10.83 10.64 1.7857 10 بنك بلوم مصر 100 139.24 136.86 1.7390 11 البنك الأهلي الثاني 100 64.02 62.97 1.6675 12 “العربي الافريقي الدولي “”شيلد”” 50 180.61 177.75 1.6090 13 البنك الأهلي الثالث 100 128.67 126.73 1.5308 14 “بنك تنمية الصادرات “”الخبير”” 33.33 120.82 119 1.5294 15 “التجاري الدولي الثاني “”استثمار”” 100 190.94 188.07 1.5260 16 بنك مصر الثاني 66.67 84 82.82 1.4248 17 بنك مصر الثالث 100 649.17 640.75 1.3141 18 البنك الأهلي الكويتي 100 125.16 123.62 1.2458 19 “بايونيرز “”الرائد”” 100 85.14 84.58 0.6621 20 كريدي أجريكول مصر الأول 100 374.44 372.32 0.5694 21 المجموعة العربية المصرية للتأمين 100 297.7 296.08 0.5471 22 “بنك التعمير والاسكان “”تعمير”” 100 188.17 187.21 0.5128 23 MID BANK 1 100 537.77 537.32 0.0837 24 فاروس 1 100 91.77 92.2 -0.4664 25 بنك الاسكندرية 100 347.29 350.85 -1.0147 26

وتخلف صندوقا بنك الإسكندرية وفاروس عن المسار الصاعد لوثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم الأسبوع الماضى، حيث هبطت وثيقة الأول بـ %1.01 لتسجل 347.29 جنيه، وتراجعت وثيقة الثانى بـ %0.46 لتصل إلى 91.77 جنيه.

وعلى الجانب الآخر، اعتلى صندوق بنك قناة السويس قمة الصناديق الصاعدة بنسبة ارتفاع %2.38 وبلغ سعر وثيقته 475.99 جنيه، تلاه فى المركز الثانى صندوق مصر المستقبل بـ %2.34 ليصل سعر وثيقته إلى 22.26 جنيه.

وفى المركز الثالث جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء» بارتفاع %2.13 لتصل وثيقته إلى 15.58 جنيه، ثم جاء صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» فى المركز الرابع بـ %1.96 وبسعر 13.96 جنيه للوثيقة.

وحل خامسًا صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC بـ %1.93 وبسعر 125.14 جنيه للوثيقة الواحدة.

«أبوظبى الوطنى» يقتنص صدارة «النقدية»

الصناديق النقدية خلال الفترة من 17/4/2022 الى 25/4/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 25 أبريل سعر الوثيقة في 17 أبريل نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى بنك أبوظبي الوطني 100 255.98784 255.34192 0.252962772426877 1 “البنك العربي النقدي “”يوماتي”” 10 34.91607 34.83015 0.246682830823279 2 أروب للتأمين 100 219.6 219.09 0.232781048884016 3 “التجاري الدولي “”أصول”” 100 517.57 516.37 0.232391502217411 4 “البنك الزراعي المصري “”حصاد”” 10 34.05761 33.97989 0.228723518528163 5 “البنك الأهلي المتحد “”ثروة”” 100 295.2672 294.597 0.227497225022666 6 بنك بلوم مصر النقدي 100 365.78 364.95 0.227428414851345 7 بنك القاهرة النقدي الثاني 10 36.08304 36.00125 0.227186556022355 8 MID BANK 2 1000 1029.0652 1026.7327 0.227176946833385 9 “البنك العربي الافريقي “”جمان”” 100 363.6447 362.8207 0.227109423470053 10 البنك الاهلي الكويتي النقدي 10 35.0973 35.0181 0.226168752730731 11 “بنك تنمية الصادرات “”يومي”” 100 448.317 447.3082 0.225526829152698 12 “بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار”” 100 456.633 455.61 0.224534141041673 13 كريدى أجريكول مصر الثالث 1000 1029.33 1027.03 0.223946720154227 14 البنك الأهلي المصري الرابع 100 281.76226 281.13409 0.22344141900401 15 “بنك التعمير والاسكان “”موارد”” 10 33.5121 33.4376 0.222803071990793 16 بنك عودة النقدي 10 36.322 36.24126 0.222784748653898 17 “بنك الكويت الوطني “”اشراق”” 10 33.95983 33.88462 0.221959107111127 18 بنك EGB ثراء 10 22.86 22.8094 0.22183836488465 19 بنك الاسكندرية النقدي 10 47.5621 47.4572 0.221041275085763 20 “بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا”” 10 36.77251 36.69185 0.219830834367835 21 بنك مصر النقدي 10 54.91268 54.79247 0.219391460176919 22 مصر للتأمين 10 22.63511 22.58582 0.21823427265427 23 التجاري وفا بنك 1000 1900.9119 1896.7769 0.218001389620466 24 بنك SAIB النقدي 10 23.11539 23.06551 0.216253618497929 25 بنك HSBC مصر 100 365.93983 365.15926 0.213761524218215 26 “بنك الإمارات الوطني “”مزيد”” 1000 1424.26 1421.26 0.211080309021572 27 “ان اي كابيتال “”سيولة”” “ 10 11.17744 11.15476 0.203321272712287 28 بنك الاستثمار العربي 10 12.49206 12.47037 0.173932289098074 29 صناديق الدخل الثابت “بنك القاهرة “”الثابت”” 100 276.93 276.01 0.33332125647622 1 “العربي الافريقي الدولي “”جذور”” 10 29.75231 29.67692 0.254035796167535 2 البنك الأهلي الثامن 1000 1913.607 1909.041 0.239177681359386 3 “التجاري الدولي “”ثبات”” 100 376.89 376.01 0.234036328821041 4 “البنك العقاري المصري العربي “”المصري”” 100 265.49861 265.1286 0.139558689632118 5

وكعادتها استكملت الصناديق النقدية التى لا تتأثر بتحركات البورصة الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى.

واقتنص صندوق بنك أبو ظبى الوطنى المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.25 وبقيمة 255.98 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك العربى النقدى «يومياتى» بـ %0.24 وبقيمة 34.91 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك آروب للتأمين فى المركز الثالث بارتفاع %0.23، وبلغ سعر وثيقته 219.6 جنيه، ثم صندوق البنك التجارى الدولى «أصول» بالمركز الرابع بارتفاع %0.23 وبقيمة 517.57 جنيه للوثيقة الواحدة.

وحل خامسًا صندوق البنك الزراعى المصرى «حصاد» بنسبة ارتفاع %0.22، وبسعر 34.05 جنيه للوثيقة.

و«الثابت» الأعلى بـ«الدخل الثابت»

كما واصلت أيضا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة الأسبوع الماضى، وحقق صندوق بنك القاهرة «الثابت» أعلى نسبة صعود بـ %0.33 ليحصد المركز الأول وبلغ سعر وثيقته 276.93 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» فى المركز الثانى بـ %0.25 ليصل سعر وثيقته إلى 29.75 جنيه، ثم جاء صندوق البنك الأهلى الثامن بالمركز الثالث، بـ %0.23 ليسجل 1913.6 جنيه للوثيقة.