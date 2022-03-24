صعود شبه جماعى لوثائق «صناديق الاستثمار» فى تعاملات الأسبوع الماضى

اتجهت غالبية وثائق صناديق الاستثمار نحو الصعود – الأسبوع الماضي – تزامنًا مع ارتفاع مؤشرات البورصة، فيما تراجعت أسعار عدد محدود من الوثائق بنحو طفيف.

واستمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة.

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على ارتفاع جماعى، بواقع %2.61 للمؤشر الرئيسيEGX30، ليغلق عند مستوى 10726 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %1.46 مسجلا 1894 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 ، بنسبة %1.18، عند مستوى 2848 نقطة.

وقفز رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %2.09 بما يعادل 14 مليار جنيه، ليسجل 685.7 مليار جنيه الأسبوع الماضى.

«الميزان» يقود «المتوازنة»

وصعدت وثائق الصناديق المتوازنة جماعيًّا -الأسبوع الماضي- بقيادة صندوق بنك الكويت الوطني «الميزان» الذى حقق أعلى نسبة صعود بـ %2.86 لتسجل وثيقته 354.97 جنيه.

وحل صندوق البنك التجارى الدولي «تكامل» فى المركز الثانى بـ%1.57 ليصل سعر وثيقته إلى 191.43 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى الأول فى المركز الثالث بـ%1.38 لتسجل وثيقته 41.84 جنيه.

وارتفعت وثائق صندوق بنك الاستثمار العربي «سندي» بنحو %1.19 ليحتل المركز الرابع وبلغ سعر وثيقته 13.01 جنيه للوثيقة.

وحل خامسًا صندوق البنك الزراعى «الماسي» بنسبة ارتفاع %0.70 وبقيمة 274.89 جنيه للوثيقة.

«الأهلى الكويتي» يعتلى قمة «الأسهم»

واستفادت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم من ارتفاع مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى لتسجل بدورها صعودًا جماعيًّا.

وتربع صندوق البنك الأهلى الكويتى على قمة صناديق الأسهم بأعلى نسبة صعود %2.36 ليصل سعر وثيقته إلى 127.9 جنيه، تلاه فى المركز الثانى صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار» بنسبة صعود %1.97 ليصل سعر وثيقته إلى 187.22 جنيه.

وصعدت وثائق صندوق بلوم بواقع %1.92 لتصل إلى 139.09 جنيه للوثيقة، محتلًا المركز الثالث بين الأكثر ارتفاعًا، ثم جاء صندوق فاروس فى المركز الرابع بصعود %1.41 وبسعر 92.6 جنيه للوثيقة.

وخامسًا حل صندوق بنك كريدى أجريكول الأول بنسبة ارتفاع %1.4 ليصل سعر وثيقته إلى 384.23 جنيه.

‏«SAIB» على رأس «النقدية»

وكعادتها استكملت -الصناديق النقدية- التى لا تتأثر بتحركات البورصة، الصعود الجماعى المحدود، خلال الأسبوع الماضى.

واقتنص صندوق بنك SAIB النقدي المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.22 وبقيمة 22.9 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك العربى الأفريقي «جمان» بـ%0.177 وبقيمة 360.28 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق البنك العربى النقدي «يومياتي» بالمركز الثالث بارتفاع %0.176 ليصل سعر وثيقته إلى 34.57 جنيه، تلاه صندوق إن أى كابيتال «سيولة» بالمركز الرابع بارتفاع %0.175 وبقيمة 11.07 جنيه للوثيقة الواحدة.

وحل خامسًا صندوق البنك التجارى الدولي «أصول» بنسبة ارتفاع %0.175 وبسعر 513.07 جنيه للوثيقة.

«ثبات» الأعلى بـ«الدخل الثابت»

كما واصلت أيضًا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة، الأسبوع الماضى، وحقق صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» أعلى نسبة صعود بـ%0.30 وبقيمة 377.79 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» فى المركز الثاني بـ%0.19 ليصل سعر وثيقته إلى 29.44 جنيه، ثم جاء صندوق البنك الأهلى الثامن -بالمركز الثالث- بـ%0.11 ليسجل 1934.91 جنيه للوثيقة.

«الوفاق» يتربع على عرش «الإسلامية»

وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية -الأسبوع الماضي- باستثناء صندوق بنك مصر الرابع الذى تكبد هبوطًا طفيفًا بنحو %0.03 لتسجل وثيقته 87.67 جنيه.

واعتلى صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» قمة الصناديق الصاعدة بـ%2.03 وبسعر 15.16جنيه للوثيقة، تلاه بالمركز الثانى صندوق بنك الشركة المصرفية العربية «سنابل» بـ%1.8 ليصل سعر وثيقته إلى 132.84 جنيه.

وحل صندوق بنك الاستثمار العربي «هلال» فى المركز الثالث بارتفاع %1.57 وبقيمة 205.45 جنيه للوثيقة، ثم جاء الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان» فى المركز الرابع بنسبة ارتفاع %1.41 ليصل سعر وثيقته إلى 103.37 جنيه.

وحل خامسًا صندوق بنك البركة مصر بـنسبة ارتفاع %1 لتسجل وثيقته 110.05 جنيه.

وعلى صعيد موازٍ، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف، وحقق صندوق بنك البركة «البركات» المركز الأول بـ%0.167 وبقيمة 125.68 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» بالمركز الثانى بـ%0.161 مسجلًا 279.31 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق بنك أبوظبى الإسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.14 ليصل سعر الوثيقة إلى 206.74 جنيه.

وتباين أداء وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة -الأسبوع الماضي- إذ تراجعت وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» بـ%0.72 لتصل إلى 147.37 جنيه، وارتفعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـ%0.51 لتصل إلى 93.93 جنيه.

تقدم «تحديد الأصول» وتباين «حماية رأس المال»

كما انعكس المسار الصاعد على وثيقتى صناديق تحديد الأصول – الأسبوع الماضي – وسجلت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى أعلى نسبة صعود بـ%0.79 لتصل إلى 122.13 جنيه للوثيقة، ثم وثائق صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ%0.75 وبسعر 167.59 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.15 ليصل سعر الوثيقة إلى 223.08 جنيه.

وتباين أداء وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، إذ صعدت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» بـ%0.22 لتصل إلى 16.76 جنيه، وهبطت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ%0.16 لتصل إلى 539.93 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.