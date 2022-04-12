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صعود سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

وفقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية
فاطمة إمام 2:28 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22 2:28 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22

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صعدت مستويات سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 بنهاية التعاملات بعدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، مقارنة بتعاملات يوم الخميس الماضي، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند مستوى 18.453 جنيه للشراء، 18.549 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، ووفقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها.

سعر الدولار اليوم في البنوك

دارت مستويات سعر شراء الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين 18.49 جنيه، و18.30 جنيه للشراء، بينما تراوحت أسعار البيع بين 18.57 جنيه، و18.40 بالسوق المصرية.

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنهاية التداولات إلى مستوى 18.45 جنيه، و18.53 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بحسب التقرير الذي تقدمه بوابة “المال” جاء سعر شراء وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري، عند 18.46 جنيه، و18.56 جنيه للبيع فى بنك مصر.

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الدولار جديد
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وفيما يخص سعر الدولار داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، مقابل الجنيه المصري جاء عند 18.31 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

نشرت أحدث المؤشرات وصول سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

بلغت مستويات سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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