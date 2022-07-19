صعود سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

صعد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-7-2022 في نهاية التعاملات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليسجل متوسط السعر في مصر 18.878 جنيه للشراء، و18.957 جنيه للبيع، طبقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

في ختام التعاملات تراوح سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة حول 18.76 و18.87 جنيه للشراء، فيما جاءت أسعار البيع عند 18.82 و18.91 جنيه بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ارتفعت مستويات سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري إلى 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك مصر

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 18.88 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

أوضحت مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، إلى 18.87 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وعلى الجانب الآخر بلغت مستويات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس 18.86 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

كما بينت مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد إلى 18.90 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.